L'Espagne éteint une France méconnaissable et file en finale de la Coupe du Monde

La France partait peut-être favorite de cette première demi-finale de Coupe du Monde 2026... et elle n'a à aucun moment fait honneur à son statut. Les Bleus ont pris une leçon de football de la part de l'Espagne, et ont été plombés par des cadres pas à la hauteur.

Le pincement au coeur était inévitable en voyant les deux équipes monter sur le terrain : l'idée que la Belgique aurait pu être à la place de l'Espagne à Dallas ce mardi soir est évidemment encore dans nos têtes. Mais c'est bien la Roja qui défie la France, en un remake de la demi-finale de Nations League 2025 plutôt que de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018.

Les deux meilleures équipes du tournoi s'affrontent probablement, dans une opposition de styles. La France tente d'imposer sa percussion, mais Michael Olise n'est pas dans un grand soir et rate ses derniers gestes. L'Espagne est acculée, mais le quatuor offensif français est peu inspiré, et laisse progressivement son adversaire prendre ses marques.

Une grossière erreur, cependant, lance le match espagnol : celle de Lucas Digne, qui tente un dégagement à l'aveugle... et heurte violemment Lamine Yamal. Le penalty est indiscutable, et est transformé autoritairement par Mikel Oyarzabal (21e, 0-1). Deuxième coup dur pour la France quand William Saliba sort blessé quelques minutes plus tard.

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De manière générale, la France livrera une copie brouillonne et décevante dans ce premier acte, seul un long ballon bien anticipé par Unai Simon mettant un tout petit peu le feu... alors que côté espagnol, un véritable bijou de une-deux entre Olmo et Yamal offre presque le 0-2 à Fabian Ruiz (38e). Si l'arbitre gère un peu bizarrement la rencontre en sifflant à rebours et en lisant assez mal le jeu, la première mi-temps est sans conteste pour l'Espagne.

Un 14 juillet gâché

C'est encore plus flagrant au retour des vestiaires : l'Espagne s'installe tranquillement et impose son jeu. Au terme d'une longue phase de possession, un une-deux entre un Dani Olmo magistral et Pedro Porro permet à ce dernier de fusiller Maignan (58e, 0-2). Lamine Yamal, toujours à la recherche de son premier moment fort dans ce tournoi, pense le trouver quand il enroule pleine lucarne, mais il était hors-jeu (60e).





L'impuissance française fait peine à voir : seule une frappe sèche et déviée de Kylian Mbappé, qui passe de peu à côté, inquiète vaguement un Simon qui n'aura eu aucun arrêt à faire (67e). Le gardien de la Roja se sera surtout signalé par ses sorties incroyables, comme à la 81e quand Mbappé est enfin parfaitement lancé mais frustré par la sortie d'un Simon inspiré. Le forcing brouillon des Bleus ne mènera à rien : pas une seule vraie occasion, et la France prend la porte en ce jour de fête nationale sans avoir rien montré. L'Espagne, elle, a une belle tête de championne du monde...