LIVE Coupe du monde 14/7
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Sorti en larmes contre l'Espagne, Thibaut Courtois est désormais fixé sur son état physique
Sorti sur blessure face à l’Espagne, Thibaut Courtois a passé des examens médicaux lundi à Valdebebas. Les nouvelles sont rassurantes pour le gardien des Diables Rouges et du Real Madrid, puisqu’aucune blessure n’a été diagnostiquée, rapporte Marca. (Lire la suite)
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