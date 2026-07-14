Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

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Promu en Jupiler Pro League la saison dernière, Lommel s’apprête à vivre un exercice particulièrement intéressant. Grâce à son partenariat avec Manchester City, le club limbourgeois pourrait accueillir plusieurs grands espoirs européens et devenir l’une des attractions du championnat.

En tant que club partenaire de Manchester City, Lommel peut une nouvelle fois compter sur le soutien du géant anglais. Cela pourrait bien permettre aux supporters belges de découvrir plusieurs jeunes talents des Citizens sur les pelouses de Jupiler Pro League la saison prochaine.

Sverre Nypan, un immense talent

Un premier nom particulièrement intéressant a déjà été évoqué : celui de Sverre Nypan. Le Norvégien de 19 ans, recruté l’année dernière par Manchester City en provenance de Rosenborg pour environ 12,5 millions de livres, est prêté à Lommel pour une saison.

Ce choix n’a rien d’un hasard. Selon le Manchester Evening News, City disposait de plusieurs options pour envoyer Sverre Nypan en prêt, mais aurait finalement volontairement privilégié Lommel. Le club anglais estime que le milieu de terrain bénéficiera, sous les ordres de Lee Johnson, de l’environnement idéal pour poursuivre son développement.

Le directeur sportif de Manchester City Hugo Viana aurait personnellement participé à cette décision. Selon le quotidien anglais, ce n’est pas le cas pour chaque prêt réalisé par Manchester City. Cela montre à quel point le club place de grands espoirs en l’international norvégien.

La montée de Lommel, une excellente nouvelle pour City

Tout porte à croire que Nypan ne sera pas le seul jeune talent de Manchester City à prendre la direction du Limbourg. Au sein du City Football Group, Lommel est de plus en plus utilisé comme une étape intermédiaire pour les jeunes joueurs prêts à évoluer chez les professionnels, mais pas encore suffisamment mûrs pour la Premier League.

Avec la montée du club parmi l’élite belge, ce projet devient encore plus intéressant. Les jeunes talents pourront désormais faire leurs preuves au plus haut niveau national, dans un environnement compétitif, tandis que Manchester City pourra continuer à suivre leur progression de très près.

Il s’agit également d’une excellente nouvelle pour les amateurs de football belge. Si Manchester City décide effectivement d’envoyer plusieurs de ses jeunes talents à Lommel, le promu pourrait bien devenir l’une des équipes les plus passionnantes à suivre en Jupiler Pro League la saison prochaine.

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