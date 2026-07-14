OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Jess Thorup fait son grand retour en Jupiler Pro League, ainsi que sur le banc du KRC Genk. Il y succède à Nicky Hayen parti pour Burnley.

Voilà quelques jours que l'affaire était entendue : après un premier passage de quelques mois en 2020, Jess Thorup est de retour sur le banc du Racing Genk. Le club limbourgeois a officialisé le retour du Danois à la tête de l'équipe ce mardi soir dans un communiqué officiel.

C'est un retour un peu inattendu, car le premier passage de Thorup à la tête du KRC Genk, s'il s'était bien passé sur le plan sportif, s'était terminé abruptement. Le Danois avait en effet accepté l'offre du FC Copenhague et avait quitté la Belgique après trois mois seulement.

Cette expérience à Genk n'était pas la première de Jess Thorup en Jupiler Pro League. De 2018 à 2020, il avait en effet entraîné La Gantoise, proposant un football assez attractif, même s'il n'est pas parvenu à ramener les Buffalos au sommet du football belge.

Jess Thorup explique son départ en 2020

Avant de signer à Gand, Jess Thorup avait déjà été champion du Danemark avec Midtjylland, un titre qu'il remportera une nouvelle fois avec le FC Copenhague, qu'il quitte en 2022. Il entraînera ensuite Augsbourg, en Bundesliga, avant un passage à Al-Ahly, en Egypte, en 2025.

Dans le communiqué annonçant son retour, Thorup est revenu sur son départ précipité de Genk en 2020. "La situation n'était pas idéale, c'était en période de coronavirus. Quand Copenhague a frappé à la porte, c'était une proposition que je ne pouvais pas refuser à ce moment de ma carrière, tant d'un point de vue familial que sportif", explique-t-il.





"Maintenant, la situatin est différente. Le KRC Genk a franchi de grandes étapes ces dernières années. Le cadre sportif s'est professionnalisé et le club dispose d'installations dernier cri pour tirer le maximum du groupe de joueurs", estime Thorup.