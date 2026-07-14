Une question de temps ? L'AS Roma a trouvé un accord avec un Diable Rouge

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Une question de temps ? L'AS Roma a trouvé un accord avec un Diable Rouge
Photo: © photonews

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Diego Moreira a trouvé un accord avec l'AS Rome. Les discussions se poursuivent entre le club italien et Strasbourg pour tenter de boucler le transfert.

L'AS Rome avance plus vite que prévu dans le dossier Diego Moreira. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le club italien a trouvé un accord de principe avec l'international belge de 21 ans. Un contrat jusqu'en juin 2031 l'attend dans la capitale italienne, avec un salaire de trois millions d'euros par saison. Il reste maintenant à convaincre Strasbourg, où les discussions entre les deux clubs se poursuivent.

Strasbourg demande au minimum 40 millions d'euros pour Diego Moreira

Le club alsacien n'a pas l'intention de faciliter les négociations. Les dirigeants savent que leur ailier est l'un des joueurs les plus convoités de l'effectif et souhaitent obtenir une grosse indemnité. Strasbourg réclamerait près de quarante millions d'euros, bien au-dessus de sa valeur marchande.

L'AS Roma a devancé deux autres clubs

Avant la Roma, le Borussia Dortmund et le Stade Rennais s'étaient renseignés sur le Belge, sans aller plus loin. Depuis plusieurs mois, Moreira enchaîne les bonnes prestations et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus dangereux de Strasbourg grâce à sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à créer des différences.

Un match où il a fait la différence

Le joueur formé au Standard de Liège a marqué les esprits avec les Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2026. Rudi Garcia ne lui a offert qu'une seule apparition, mais elle a suffi pour faire parler de lui. Entré en jeu à la 57e minute face au Sénégal en seizièmes de finale, il a participé aux trois buts de la Belgique, qui est revenue pour s'imposer 3-2 après prolongation.

Lire aussi… L'AS Roma veut faire venir un Diable Rouge en Italie, mais Strasbourg et Chelsea compliquent le dossier

35 millions d'euros sur la table pour le moment

La Roma a obtenu l'accord du joueur et va tenter de trouver un terrain d'entente avec Strasbourg. Le club italien propose 35 millions d'euros pour l'ailier belge, selon Schira.

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