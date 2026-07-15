🎥 Quels débuts ! Mathis Servais frappe fort pour son premier but avec Millwall

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Quels débuts ! Mathis Servais frappe fort pour son premier but avec Millwall
Photo: © photonews
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Mathis Servais prend ses marques à Millwall. Le Namurois a déjà marqué un bien joli but sous ses nouvelles couleurs.

Avec son transfert à quatre millions d'euros, le deuxième plus cher de l'histoire de Millwall, les attentes sont forcément grandes autour de Mathis Servais. Débarqué en Angleterre après sa première saison en D1A, l'ancien joueur de Malines et de Beveren vit ses premières semaines à l'étranger.

Son coach Alex Neil a d'ores et déjà prévenu qu'il faudrait se montrer patient avec notre compatriote : "Cela pourrait prendre un peu de temps. Le jeu physique pratiqué en Championship est un peu différent. Mais je pense que le championnat belge, en particulier, correspond assez bien à ce que représente le Championship en termes d'intensité et autres. Ce à quoi il n'est probablement pas habitué pour le moment, c'est l'enchaînement samedi-mardi-samedi-mardi. Là-bas, en général, les matchs s'enchaînent d'un week-end à l'autre".

Mathis Servais veut se montrer...et soigne son entrée

Mais il a hâte de pouvoir compter sur Servais : "C'est un joueur très complet. Il peut couvrir toute la largeur du terrain. Il peut marquer des buts. Il peut créer des occasions. Il a un peu de tout. Nous sommes vraiment impatients de voir ce qu'il peut nous apporter cette saison", se réjouissait-il il y a quelques jours auprès du média local NewsAtDen.

Les débuts sont en tout cas prometteurs. Hier, Millwall affrontait le FC Andorre à l'occasion de son stage en Espagne. Avec une mauvaise surprise à la clé puisque le club d'Andorre-la-Vieille s'est imposé 2-1. Mathis Servais peut toutefois sortir satisfait de la rencontre : c'est lui qui a inscrit le seul but des siens, d'une frappe hors-rectangle tout simplement imprenable pour le gardien andorran. De bon augure pour la suite de la préparation et la reprise officielle, prévue le 8 août à l'occasion du premier tour de League Cup contre les Queens' Park Rangers. De quoi aider Millwall à faire mieux encore que sa troisième place de la saison dernière en Championship ?

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