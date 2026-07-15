"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

Massimiliano Allegri a été officiellement présenté du côté de Naples. Mais la cérémonie a été marquée par une question sur Kevin De Bruyne qui a agacé le volcanique président Aurelio De Laurentiis.

Après Antonio Conte, Naples place sa confiance en Massimiliano Allegri. Lessivé par les méthodes très exigentes de son prédécesseur, le club veut relever la tête. Le nouvel entraîneur a ainsi été officiellement présenté aux médias italiens dans le prestigieux théâtre San Carlo, où une conférence de presse s'est tenue sur la scène.

Allegri a notamment été interrogé sur un certain Kevin De Bruyne, qu'il s'apprête à découvrir après le retour de congé du Diable Rouge. Apparu en recherche de sa meilleure forme à la Coupe du Monde et en deuxième partie de saison dernière, KDB a-t-il encore un avenir à Naples ?

La réponse d'Allegri a été assez diplômatique : "Laissez-moi d’abord l’observer attentivement à l’entraînement. Ce n’est qu’après cela que je pourrai me prononcer. Mais en soi, il joue très bien au football, ce qui joue en sa faveur. Non, pour moi, De Bruyne est un joueur exceptionnel".

Quel Kevin De Bruyne pour sa deuxième saison à Naples ?

Le président Aurelio De Laurentiis est alors intervenu dans son style caractéristique pour répondre au journaliste qui avait pris la parole : "Il pose cette question parce que De Bruyne s'est plaint de Conte l'an dernier. Ce vaurien pose cette question uniquement pour cette raison".

Aurelio De Laurentiis definisce “puzzone” un giornalista dopo una domanda su Kevin De Bruyne pic.twitter.com/qnOsX2DyhQ



— I Gigi 78 I (@Vicidominus) July 14, 2026

Si la relation entre KDB et son entraîneur n'a pas mené à un clash aussi spectaculaire qu'avec Romelu Lukaku, elle a aussi accouché de plusieurs moments de tension. "On a joué très défensivement toute la saison, en 5-4-1. Si on ne marque qu'un but par match environ… On jouait aussi très bas au début", s'était notamment plaint De Bruyne.

Le Limbourgeois n'avait pas foncièrement regretté le départ de Conte en fin de saison : "Pour moi, il n'était pas obligé de rester. J'ai réalisé cette saison que le football devait être un plaisir. Malheureusement, ça m'a manqué avec lui". Massimiliano Allegri sait d'ores et déjà qu'il se frottera à un sujet sensible à chaque prise de parole sur notre compatriote...