"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

Didier Deschamps était abattu après France - Espagne. Les Bleus ont été battus par plus fort qu'eux, le sélectionneur déplore la prestation de ses joueurs...et celle de l'arbitre.

En dirigeant l’équipe de France pour la 26e fois à l'occasion de la demi-finale face à l’Espagne d'hier soir, Didier Deschamps a battu un record. Mais pour le sélectionneur des Bleus, l'heure n'est pas à la fête : son équipe ne disputera pas de troisième finale de rang dans la compétition, éteinte par des Espagnols qui ont semblé jouer en supériorité numérique pendant toute la rencontre.

"Il y a beaucoup de déception. Les joueurs sont anéantis parce qu’on avait beaucoup d’ambition, même s’il faut être aussi logique et reconnaître qu’aujourd’hui on a été un ton en dessous sur le plan technique face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet et plus. Mais c’est d’abord de notre faute, je ne veux pas accuser qui que ce soit", a reconnu Deschamps sur M6.

L'arbitrage, un sujet sensible pour les deux sélectionneurs

Faisant comprendre que cette demi-finale ne s'était pas jouée là-dessus, DD a tout de même publiquement remis en cause la désignation de l'arbitre, le Salvadorien Ivan Barton, pour cette rencontre : "Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? Je ne vais pas y répondre. Si je dis quelque chose, je vais passer pour une pleureuse car on a perdu. Et ce n’est pas parce qu’on a perdu que je dis ça. Il y a eu pas mal de situations, souvent en défaveur aussi, mais la première raison c’est forcément parce qu’on a été un peu en dessous et moins dangereux offensivement qu’on aurait pu l’être avec quelques erreurs techniques, des passes qui auraient pu amener des situations, des occasions".

L'ancien capitaine des Bleus a reconnu la supériorité adverse : "Je n'enlève rien à l'équipe d'Espagne qui a maîtrisé son sujet. On avait moins de justesse technique et moins de jus. Les Espagnols savent très bien casser les actions sur les anticipations et les passes. On aurait aimé leur créer plus de problèmes offensifs".



En conférence de presse, Luis de la Fuente a été invité à réagir aux propos de son confrère français : "Quand les résultats ne suivent pas, on peut toujours trouver une excuse. Par moments, ce qui s’est passé aujourd’hui nous a rappelé le match contre l’Uruguay. Mais, si c’est comme le dit Deschamps, nous avons déjà connu cela auparavant. En effet, on nous a refusé un but. Je ne suis pas d’humeur à réfléchir. Nous avons connu des moments difficiles avec l’arbitrage. Cela nous a rappelé le match contre l’Uruguay. Il y a plusieurs actions où nous nous sentons lésés. L’arbitre s’est montré très indulgent face à de nombreux tacles. Ce n’était pas juste… Cette indulgence… Ce que je demande, c’est que tout le monde s’améliore : l’arbitrage, le VAR".