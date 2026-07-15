Énorme nouveauté arbitrale à l'essai en Challenger Pro League la saison prochaine

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Énorme nouveauté arbitrale à l'essai en Challenger Pro League la saison prochaine
Photo: © photonews
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Les nouveautés arbitrales de la saison à venir ont été dévoilées par la Pro League. L'une d'elles concerne la Challenger Pro League, où un élément très particulier sera mis à l'essai : les "challenges" auprès de la VAR.

La "Challenger" Pro League portera particulièrement bien son nom la saison prochaine. En effet, durant la saison 2026-2027, un nouvel élément sera mis en place, sous forme d'essai, dans l'antichambre de l'élite : les challenges.

Les entraîneurs de D1B auront le droit de réclamer des interventions de la VAR sur une phase litigieuse (et pour laquelle l'intervention de la VAR est possible : penalty, carton rouge, but litigieux...). C'est ce que Jonathan Lardot a annoncé durant la conférence de rentrée du département arbitral, ce mercredi, à Tubize.

Ce système a déjà été testé lors des Coupes du Monde U17 et U20. L'utilisation de ces challenges sera strictement délimité, explique le patron de l'arbitrage belge, Jonathan Lardot, dans le Nieuwsblad : "Chaque entraîneur dispose de deux "challenges", deux cartes".

La Challenger Pro League, pionnière dans ce domaine

"S'il estime qu'une décision est incorrecte, par exemple concernant un but, une faute ou un carton rouge, l'entraîneur peut demander un challenge. Si l'entraîneur décrit correctement la situation et que l'arbitre estime qu'il a raison, l'arbitre modifie sa décision et l'entraîneur récupère son challenge. S'il se trompe, il le perd".

Cela signifie donc que les arbitres auront droit à plus que deux challenges par match, puisque s'ils l'utilisent à bon escient, ils pourront à nouveau utiliser l'une de leurs deux "cartes". Au détriment du rythme du match ? À voir. Jonathan Lardot précise : "Ce système fait toujours partie des tests de la FIFA". 

"Nous allons l'appliquer dès la première journée. Les contrats avec les fournisseurs sont signés et nous avons commencé la formation des arbitres. La Challenger Pro League est l'une des premières compétitions au monde à utiliser ce système", se réjouit le patron de l'arbitrage belge. 

Parmi les autres nouveautés, rappelons que la D1A va adopter l'une des innovations découvertes à la Coupe du Monde 2026, à savoir les explications de l'arbitre au micro après chaque décision suite à une consultation de la vidéo-assistance. 

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