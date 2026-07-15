Officiel : la Pro League va adopter une innovation arbitrale du Mondial dès cette saison

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : la Pro League va adopter une innovation arbitrale du Mondial dès cette saison
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Comme souvent, les innovations testées par la FIFA à la Coupe du Monde sont sources d'inspiration pour la Pro League. Notre championnat emboîtera ainsi le pas au Mondial en ce qui concerne les annonces des arbitres à tout le stade.

Le VAR a déjà révolutionné la manière avec laquelle un supporter vivait son match, avec toujours cet espoir, ou cette crainte, c'est selon, de voir l'arbitre être appelé à l'écran pour revoir une phase importante concernant son équipe préférée.

Ce genre de situation a atteint un nouveau niveau de dramaturgie pendant la Coupe du Monde. Les téléspectateurs du monde entier ont pu en faire l'expérience : tout un stade se tait soudain en voyant l'arbitre principal quitter l'écran du VAR pour annoncer la décision qui va suivre. On voit alors l'homme en noir suer à grosses gouttes pour préparer son intervention : son micro se branche à l'enceinte du stade pour lui permettre d'expliquer sa décision dans son meilleur anglais, dans une tension maximale.

L'intervention a beau être parfois rendue inaudible par les accents à couper au couteau et la réverbération du son dans le stade, elle a le mérite d'amener plus de transparence et de compréhension au public. Le mode opératoire sera désormais appliqué en Belgique dès le mois d'octobre, la Pro League l'a annoncé ce matin dans un communiqué.

Le football belge s'inspire de la FIFA

"Avec cette innovation, la Pro League souhaite rendre plus claire la communication autour des décisions du VAR. Cela doit assurer davantage de transparence, une meilleure expérience de match et une confiance accrue dans l'arbitrage", peut-on lire.


La Pro League tente ainsi de redorer le blason de son département arbitral, en ramenant un peu plus de confiance et de communication directe entre nos arbitres et les supporters, chez qui l'image de nos referees est loin d'être au plus haut. Les briefings de l'intersaison doivent également aider nos arbitres à faire preuve de plus de cohérence sur l'ensemble des matchs, l'autre cheval de bataille de nos dirigeants.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Matthys - Stassin - Vasovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Matthys - Stassin - Vasovic

12:30
Clin d'oeil contre Charleroi : un honneur que Théo Leoni n'avait encore jamais connu avec Anderlecht

Clin d'oeil contre Charleroi : un honneur que Théo Leoni n'avait encore jamais connu avec Anderlecht

13:00
Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht rebondit en Suède

Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht rebondit en Suède

12:30
🎥 Quels débuts ! Mathis Servais frappe fort pour son premier but avec Millwall

🎥 Quels débuts ! Mathis Servais frappe fort pour son premier but avec Millwall

12:00
De la D1 Amateurs à la Ligue des Champions : ces Belgicains peuvent entrer l'histoire par la grande porte

De la D1 Amateurs à la Ligue des Champions : ces Belgicains peuvent entrer l'histoire par la grande porte

11:30
C'est signé ! Charleroi attire un jeune talent de l'AS Monaco

C'est signé ! Charleroi attire un jeune talent de l'AS Monaco

10:19
2
Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

10:00
Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

09:30
Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été

Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été

08:56
2
"On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié

"On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié

08:30
2
"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

08:00
"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

07:30
1
Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

07:00
Tout ce qu’il faut savoir sur Yann Sommer : l’arrêt qui a fait le tour du monde, une légende en Suisse

Tout ce qu’il faut savoir sur Yann Sommer : l’arrêt qui a fait le tour du monde, une légende en Suisse

06:00
L'Espagne éteint une France méconnaissable et file en finale de la Coupe du Monde

L'Espagne éteint une France méconnaissable et file en finale de la Coupe du Monde

22:59
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Pavlovic - Skoras - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Pavlovic - Skoras - Tielemans

21:40
Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

22:00
Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière

Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière

21:20
La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

21:40
2
L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

21:00
Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

20:40
OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

19:48
OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

20:03
Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

19:30
Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

19:00
Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

18:00
Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

18:30
"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

17:30
OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

17:00
1
Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

16:20
LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne

LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne

16:14
Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

15:40
Leandro Trossard est attendu ce soir à Istanbul

Leandro Trossard est attendu ce soir à Istanbul

15:23
Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

14:40
Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

13:51
1
Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

14:11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved