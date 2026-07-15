Officiel : la Pro League va adopter une innovation arbitrale du Mondial dès cette saison

Comme souvent, les innovations testées par la FIFA à la Coupe du Monde sont sources d'inspiration pour la Pro League. Notre championnat emboîtera ainsi le pas au Mondial en ce qui concerne les annonces des arbitres à tout le stade.

Le VAR a déjà révolutionné la manière avec laquelle un supporter vivait son match, avec toujours cet espoir, ou cette crainte, c'est selon, de voir l'arbitre être appelé à l'écran pour revoir une phase importante concernant son équipe préférée.

Ce genre de situation a atteint un nouveau niveau de dramaturgie pendant la Coupe du Monde. Les téléspectateurs du monde entier ont pu en faire l'expérience : tout un stade se tait soudain en voyant l'arbitre principal quitter l'écran du VAR pour annoncer la décision qui va suivre. On voit alors l'homme en noir suer à grosses gouttes pour préparer son intervention : son micro se branche à l'enceinte du stade pour lui permettre d'expliquer sa décision dans son meilleur anglais, dans une tension maximale.

L'intervention a beau être parfois rendue inaudible par les accents à couper au couteau et la réverbération du son dans le stade, elle a le mérite d'amener plus de transparence et de compréhension au public. Le mode opératoire sera désormais appliqué en Belgique dès le mois d'octobre, la Pro League l'a annoncé ce matin dans un communiqué.

Le football belge s'inspire de la FIFA

"Avec cette innovation, la Pro League souhaite rendre plus claire la communication autour des décisions du VAR. Cela doit assurer davantage de transparence, une meilleure expérience de match et une confiance accrue dans l'arbitrage", peut-on lire.



La Pro League tente ainsi de redorer le blason de son département arbitral, en ramenant un peu plus de confiance et de communication directe entre nos arbitres et les supporters, chez qui l'image de nos referees est loin d'être au plus haut. Les briefings de l'intersaison doivent également aider nos arbitres à faire preuve de plus de cohérence sur l'ensemble des matchs, l'autre cheval de bataille de nos dirigeants.