"On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La France est tombée de haut contre l'Espagne. Les médias tricolores n'ont pu que reconnaître la supériorité de la Roja.

Une demi-finale tombant le jour de la fête nationale : quoi de mieux pour rêver d'une troisième finale de Coupe du Monde en trois éditions ? Une partie des supporters français pensait déjà à une possible revanche contre l'Argentine. Mais avant cela, il y avait l'Espagne. Et comme lors de la demi-finale du dernier Euro, c'est la Roja qui s'est montrée supérieure, avec plus de maîtrise encore.

Ce matin, les médias français se la jouent profil bas : "Tout ça pour ça. Une déception immense. Un naufrage total. Et un 14 juillet gâché dans les grandes largeurs. C'est donc dans le Texas, sous la clameur de supporters espagnols fous de joie et de 'Olé' qui en disent long sur l'humiliation subie mardi, que l'équipe de France en a terminé avec sa Coupe du monde", écrit Le Figaro.

Même désillusion pour L'Equipe : "En ce 14 juillet, leur jour de gloire n'est pas arrivé. Au bout d'un tournoi où ils n'avaient pas eu de vrai test, les Bleus ont, ce vendredi à Arlington, subi presque une leçon de football des Espagnols. Avec ce sentiment, étonnant, presque malaisant par séquences, que face à la maîtrise espagnole, il n'y a jamais eu vraiment de match".

L'Espagne plusieurs crans au-dessus

Eurosport va même plus loin : "On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches. Si séduisants jusque-là, la quasi-intégralité des Bleus, titulaires comme entrants, ont livré une prestation indigne face à une Espagne, elle, impeccable".

Les snipers du paysage médiatique français étaient de sortie. A commencer par Daniel Riolo sur RMC. Le consultant était particulièrement remonté contre Michael Olise : "On a tous été grisés. Olise-Mbappé, c'était la meilleure paire de l'Histoire des Bleus. Olise a été mis à la table de Zidane et Platini alors qu'il n'est même pas à la cuisine".

Le maître à jouer du Bayern avait pourtant pris confiance en début de tournoi : "Ce qu'il a fait depuis le début de la compétition, c'est parce qu'il avait la place et le confort. Quand il a eu la pression au milieu, on s'est rendu compte que le numéro dix ne peut plus exister dans le football moderne".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
France

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Stassin - Vasovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Stassin - Vasovic

10:00
Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

10:00
Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

09:30
L'Espagne éteint une France méconnaissable et file en finale de la Coupe du Monde

L'Espagne éteint une France méconnaissable et file en finale de la Coupe du Monde

22:59
Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été

Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été

08:56
2
"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

08:00
"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

07:30
Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

07:00
Tout ce qu’il faut savoir sur Yann Sommer : l’arrêt qui a fait le tour du monde, une légende en Suisse

Tout ce qu’il faut savoir sur Yann Sommer : l’arrêt qui a fait le tour du monde, une légende en Suisse

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Pavlovic - Skoras - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/07: Pavlovic - Skoras - Tielemans

21:40
Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

22:00
La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

La RAAL laisse filer un grand talent, qui signe son premier contrat pro à l'étranger

21:40
2
Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière

Un ancien talent du Standard passe un beau cap dans sa carrière

21:20
L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

21:00
Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

20:40
OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

20:03
OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

OFFICIEL : Voici le nouvel entraîneur du KRC Genk

19:48
Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

Sa dernière chance ? Obbi Oularé retrouve un nouveau défi après un an et demi sans club

19:30
Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

19:00
Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

18:30
Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

Lommel pourrait encore se renforcer grâce à Manchester City : de nombreuses pépites sont attendues

18:00
"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

"L’Espagne est favorite" : Didier Deschamps se méfie de la Roja et de Lamine Yamal

17:30
OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

OFFICIEL : le Sporting d’Anderlecht prolonge le contrat de l’une de ses pépites

17:00
1
Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

Manchester United officialise la signature d’un futur coéquipier de Youri Tielemans au milieu de terrain

16:20
LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne

LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne

16:14
Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

Anderlecht a désormais une priorité absolue : voici ce que recherche Antoine Sibierski

15:40
Leandro Trossard est attendu ce soir à Istanbul

Leandro Trossard est attendu ce soir à Istanbul

15:23
Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht

14:40
Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

Thomas Meunier en route vers un club de Premier League : visite médicale réussie

14:11
Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

13:51
1
OFFICIEL : un ancien joueur de Westerlo rejoint un club de Premier League pour plus de 50 millions d’euros

OFFICIEL : un ancien joueur de Westerlo rejoint un club de Premier League pour plus de 50 millions d’euros

13:30
Un international belge U19 prolonge son aventure au Club de Bruges

Un international belge U19 prolonge son aventure au Club de Bruges

13:00
Manchester United a trouvé le joueur (Tielemans) qu'il cherchait depuis des années

Manchester United a trouvé le joueur (Tielemans) qu'il cherchait depuis des années

12:00
C'est imminent : un jeune talent de l'AS Monaco va rejoindre Charleroi

C'est imminent : un jeune talent de l'AS Monaco va rejoindre Charleroi

11:30
2
Une question de temps ? L'AS Roma a trouvé un accord avec un Diable Rouge

Une question de temps ? L'AS Roma a trouvé un accord avec un Diable Rouge

11:00
Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

Un ancien joueur du Club de Bruges pourrait rapporter un joli pactole à La Gantoise

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Demi-finales
France France 0-2 Espagne Espagne
Angleterre Angleterre 21:00 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved