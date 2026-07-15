Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

Scott Crabbé, journaliste football
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Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions
Photo: © photonews

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Hier soir, une partie des premiers tours préliminaires de Ligue des Champions ont livré leur verdict. Une soirée dont Amine Benchaib se souviendra longtemps.

Pendant que le monde entier n'avait d'yeux que pour France - Espagne, d'autres chocs ont eu lieu, moins médiatisés toutefois : les matchs retours de plusieurs premiers tours préliminaires de Ligue des Champions. Avec plusieurs dénouements tardifs à la clé. Un Belge a été le héros de l'un d'entre eux : Amine Benchaib a offert la qualification pour le deuxième tour au Kauno Žalgiris sur le fil.

Le Gantois de 28 ans s'était révélé à Lokeren, avant de tenter sa chance à Charleroi, où il n'avait que peu joué. Arrivé à Courtrai en 2021 pour obtenir le temps de jeu qu'il n'obtenait que peu au Mambourg sous Karim Belhocine puis Edward Still, le milieu offensif n'a pas eu beaucoup plus d'occasions de montrer ses qualités chez les Kerels. Il a donc relancé sa carrière en Roumanie, du côté de Mioveni puis de Farul. Ses pérégrinations l'ont ensuite mené en Lituanie.

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Après une pige de six mois à Panevezys, l'ancien Zèbre a signé en janvier 2025 au Kauno Zalgiris, avec qui il a été champion l'an dernier et où il évolue toujours aujourd'hui. Au match aller, Benchaib avait ouvert le score face au FC Drita, avant que le champion kosovar en titre n'égalise dans le deuxième acte. Tout restait donc ouvert. Le Kauno Žalgiris a rapidement ouvert le score, mais Drita a à nouveau répliqué en marquant deux buts pour passer en tête. 

Virtuellement éliminé, le club de Vilnius est venu refroidir la chaude ambiance kosovare en égalisant à dix miniutes de la fin. Et alors que l'on se dirigeait droit vers les prolongations, les visiteurs ont été forcer un penalty. C'est Amine Benchaib qui a pris ses responsabilités en prenant le gardien adverse à contre-pied, à l'issue d'une course d'élan qui n'avait fait qu'accentuer la tension ambiante. 2-3, score final : le Kauno Žalgiris verra donc bien le deuxième tour !

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