Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend !

Et si cela avait été le tournant d'Espagne-Belgique ? Thibaut Courtois a été remplacé par Rudi Garcia, en raison d'une petite blessure du n°1 des Diables Rouges. Pourtant, le portier voulait continuer... et apparemment, même le staff médical n'a pas réclamé son remplacement par Senne Lammens.

Avec des "si", l'Espagne n'aurait pas forcé Paris à refermer les bouteilles (de champagne) ce 14 juillet. Et si, donc, Thibaut Courtois avait gardé sa place entre les perches face à la Roja vendredi dernier, la Belgique se serait-elle qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 ?

Impossible à dire, mais il est permis de penser que l'erreur commise par Senne Lammens n'aurait pas eu lieu avec Courtois entre les perches. Cela ne rend pas les déclarations post-match de Thibaut Courtois plus acceptables et ne nous enlève pas de l'idée que Lammens doit être le futur n°1 des Diables Rouges, mais les faits sont là : le match a basculé à la sortie du gardien de but du Real Madrid.

Le kiné des Diables Rouges n'a pas demandé la sortie de Courtois

Thibaut Courtois a déclaré après match que malgré cette douleur derrière la cuisse quand il dégageait, il aurait très bien pu garder sa place, puisqu'il n'était pas du tout gêné pour effectuer des arrêts. C'est Rudi Garcia qui a décidé de remplacer le gardien des Diables.

Une décision qui n'a d'ailleurs pas été prise en concertation avec son staff médical, à en croire en tout cas les propos de James Van Gemert, kiné des Diables Rouges, dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen. "Quand Courtois s’est assis par terre, je suis entré sur le terrain avec le médecin de l’équipe, Brahim Hassene. Ensuite, il y a immédiatement eu cette deuxième pause boisson. Dans ce laps de temps, le coach, qui avait déjà fait s’échauffer Senne Lammens, a décidé de procéder au changement", raconte-t-il.

C'était donc bel et bien une décision du sélectionneur, et de personne d'autre. "Thibaut n'a pas demandé lui-même à être remplacé, et ni le médecin ni moi-même ne l'avons conseillé", affirme sans détour James Van Gemert, qui travaille au sein du département médical de l'Union Belge depuis 2023.





Selon Van Gemert, cette décision de Garcia s'explique par l'une des marottes du sélectionneur : ne jamais aligner un joueur qui ne soit pas à 100% sur le plan physique. Ainsi, Youri Tielemans a aussi été laissé de côté au coup d'envoi. "Il ressentait une douleur au niveau des adducteurs, conséquence probable d'une surcharge musculaire", explique le kiné des Diables. "Le coach préfère aligner des joueurs qui sont à 100% de leurs capacités. Kevin De Bruyne avait été laissé de côté pour cette même raison".

Rudi Garcia avait totalement assumé, dans la foulée de la rencontre, cette décision de remplacer Thibaut Courtois. Une décision qui a malheureusement été lourde de conséquences... mais personne ne peut prédire si Courtois aurait tenu jusqu'à la toute fin de match. Lui-même déclarait après la rencontre qu'il aurait aimé jouer "10-15 minutes de plus pour voir ce que ça donnait" ; faire rentrer Senne Lammens encore plus tard dans la rencontre aurait été encore plus risqué...