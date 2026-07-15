Un monument pourrait disparaître : le Bordeaux de Gérard Lopez est au bord du gouffre

Cette fois, il semble qu'on se rapproche de la fin pour les Girondins de Bordeaux. Le club dirigé par l'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, devrait être placé en liquidation judiciaire par le tribunal du commerce, rapporte le quotidien L'Equipe.

Voilà plusieurs années maintenant que les Girondins de Bordeaux dansent au bord du gouffre. Et cette fois, la chute semble être imminente. Selon les informations du quotidien français L'Equipe, le club bordelais devrait être placé en liquidation judiciaire par le tribunal du commerce en raison de ses énormes problèmes financiers. Une solution devait être trouvée cette semaine.

Le fonds d'investissement Sparta devait en effet trouver 10 millions d'euros pour assurer le financement de la saison 2026-2027 des Girondins de Bordeaux, qui ont terminé deuxièmes de National 2 (l'équivalent de la D4 française). Cette somme n'a pas été réunie.

Ce mercredi matin, Bordeaux se présentait devant la DNCG, l'organisme chargé de surveiller les finances des clubs français. Et le verdict de cette dernière devrait, sauf surprise, être négatif. Privé de licence, le club devrait donc basculer en Régionale 1, au mieux.

Pire : si la liquidation judiciaire est bel et bien déclarée par le tribunal du commerce, ce qui paraît être l'issue la plus plausible, ce sera tout bonnement la faillite pour l'un des clubs historiques du football français. Après des années de galère, les Girondins de Bordeaux disparaîtraient purement et simplement.

Gérard Lopez aura finalement coulé un troisième club



Après l'Excel Mouscron et Boavista, c'est donc un troisième club historique que l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez aura poussé à la faillite. Bordeaux avait déjà été relégué administrativement en National 2 en 2024 suite à un dépôt de bilan.