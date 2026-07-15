Une finale à l'américaine : le halftime show de la Coupe du Monde 2026 fait jaser

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une finale à l'américaine : le halftime show de la Coupe du Monde 2026 fait jaser
Photo: © photonews
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Dimanche, la finale de la Coupe du Monde 2026 durera bien plus longtemps qu'un match de football habituel. Non seulement à cause des "hydration breaks" qui prolongeront le match bien au-delà des 90 ou 120 minutes règlementaires, mais aussi à cause d'un halftime show à l'américaine.

Nonante minutes de jeu, soit environ une centaine avec les arrêts de jeu, et une mi-temps d'un quart d'heure : généralement, en comptant une paire d'heures, on est assez large pour calculer la durée d'un match de football douches comprises (sauf prolongations et tirs au but). Mais la finale de la Coupe du Monde 2026 devrait battre des records.

Durant ce Mondial, les rencontres ont d'ores et déjà été systématiquement prolongées : chaque mi-temps est coupée en deux par un "hydration break" que seuls les plus naïfs ou de mauvaise foi d'entre nous ne voient pas comme une façon pour la FIFA d'intégrer des publicités (et revenus) supplémentaires. Le temps additionnel est donc d'autant plus long en conséquence.

Dimanche, à 21h heure belge, la finale de la Coupe du Monde, qui opposera l'Espagne au vainqueur d'Argentine-Angleterre, sera encore plus longue. En effet, c'est cette fois la mi-temps qui sera prolongée. En plus d'une cérémonie de clôture classique, un "halftime show" sera au programme, dans la droite lignée de ce qui se fait au Super Bowl. 

Shakira et d'autres stars à l'honneur en finale de la Coupe du Monde 

Comme pour le Super Bowl, diverses stars seront mises à l'honneur et chanteront durant cet entracte musical. Shakira, interprète du tube et hymne du tournoi "Dai Dai", sera présente, aux côtés de Wyclef Jean avec qui elle a notamment chanté le légendaire "Hips Don't Lie". La star colombienne chantera plusieurs titres, mais elle ne sera pas la seule au programme.

On annonce ainsi également pour ce halftime show la reine de la pop Madonna, la star planétaire Justin Bieber (qui représentera en quelque sorte le Canada), le groupe Coldplay et, plus étonnant, les géants de la k-pop BTS. Impossible de faire tenir tout cela en un quart d'heure de mi-temps. La durée de celle-ci sera donc étendue, rapporte The Athletic, qui évoque 20 minutes, tandis que le Times parle d'une demi-heure.

Problème : le règlement de... la FIFA interdit que la mi-temps d'un match officiel dure plus d'un quart d'heure, sauf dérogation de l'arbitre. Dans ce cas si exceptionnel, cette dérogation (qui plus est d'un arbitre désigné par la FIFA...) ne devrait naturellement pas être difficile à obtenir. En juillet 2025, déjà, la mi-temps de la Coupe du Monde des Clubs avait duré 25 minutes pour cause de halftime show, sans que cela pose un réel problème. 

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