Vont-ils le regretter ? Anderlecht laisse encore filer un talent de Neerpede vers un autre club de Pro League

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Vont-ils le regretter ? Anderlecht laisse encore filer un talent de Neerpede vers un autre club de Pro League
Photo: © photonews
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Chaque été, le Sporting d'Anderlecht laisse filer l'un ou l'autre de ses jeunes talents made in Neerpede. Les Mauves le regrettent souvent, comme avec Noah Sadiki ou Lucas Stassin. Sera-ce le cas avec Anas Tajaouart ? Le capitaine du RSCA Futures devrait rejoindre la RAAL.

Après Theo Leoni, capitaine du RSCA Futures qui a percé sur le tard en équipe A, c'est un autre leader de l'équipe U23 anderlechtoise qui s'en va. Mais au contraire de Leoni qui aura eu l'occasion de se montrer en équipe A, Anas Tajaouart (20 ans) devrait s'en aller en ayant au final assez peu reçu sa chance.

Selon les informations du spécialiste mercato belge Sacha Tavolieri, Tajaouart devrait en effet quitter le Sporting d'Anderlecht et s'engager en faveur de La Louvière. Il ne s'agira pas d'un transfert sec mais d'abord d'un prêt assorti d'une option d'achat. 

Car cette fois, on ne peut pas accuser la direction anderlechtoise de ne pas avoir été prévoyante concernant le contrat de Tajaouart : ce dernier est lié aux Mauve & Blanc jusqu'en juin 2029, soit encore trois saisons. S'il n'est évalué qu'à 400.000 euros sur Transfermarkt, on se dit donc qu'Anderlecht peut être assez exigeant auprès de la RAAL.

C'est probablement suite à une évaluation par Antoine Sibierski et Vitor Bruno que la décision a été prise de se séparer d'Anas Tajaouart - à moins que devant des perspectives de temps de jeu limitées, le jeune milieu de terrain ait lui-même demandé à ce qu'une solution soit trouvée.

Talentueux, mais un peu léger pour l'équipe A d'Anderlecht ? 

Anas Tajaouart faisait partie intégrante des entraînements du noyau A d'Anderlecht la saison passée, et prenait régulièrement place sur le banc en Jupiler Pro League en seconde partie de saison. Mais ni Besnik Hasi ni Jérémy Taravel ne lui auront vraiment offert du temps de jeu : il ne disputera qu'une mi-temps en championnat, lors de la dernière journée de phase classique, et est monté au jeu en préliminaires européens et en Coupe de Belgique face à Ninove.

En Playoffs, Tajaouart va même disparaître du groupe, ne prenant place sur le banc que lors du tout dernier match de championnat à l'Union. L'avis général est que si ses qualités techniques sont indéniables, le jeune international U23 marocain manque encore de coffre et de physique pour s'imposer au plus haut niveau. 

La RAAL, elle, semble y croire. Edward Still a bien sûr vu à l'oeuvre Anas Tajaouart lors de son passage sur le banc du Sporting, et espère donc pouvoir exploiter son talent avec les Loups. On croit à un scénario à la Sadiki ou à la Stassin du côté de l'Easi Arena...

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