150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records
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Le Club de Bruges pourrait réaliser le mercato le plus lucratif de son histoire. Plusieurs gros transferts sont déjà bouclés, dont celui de Christos Tzolis, et d'autres devraient suivre.

Le Club de Bruges pourrait vivre l'été le plus rentable de son histoire. La saison dernière avait placé la barre très haut avec les départs d'Ardon Jashari, Maxim De Cuyper, Chemsdine Talbi ou Andreas Skov Olsen. En ajoutant les bonus et les opérations secondaires, les Blauw en Zwart avaient dépassé les 90 millions d'euros de ventes. Cette fois, le club semble mieux parti. Les premiers dossiers bouclés ou très avancés laissent entrevoir un nouveau record, avec une marge importante avant la fin du mercato.

Le record de Pro League

Le gros coup de cet été, c'est le départ de Christos Tzolis. L'ailier grec doit rejoindre Arsenal pour 40 millions d'euros, sans compter les bonus. Une somme qui ferait de lui la plus grosse vente de l'histoire du championnat belge. Aleksandar Stankovic est retourné à l'Inter Milan contre 23 millions d'euros et Getafe a déboursé 5 millions pour Zaid Romero. À eux trois, ces départs représentent près de 70 millions. Bruges se rapproche donc très vite du total atteint l'an dernier, alors que plusieurs dossiers sont ouverts.

Jesse Bisiwu va rapporter 10 millions d'euros alors que c'est un joueur du Club NXT

Le prochain pourrait être celui de Jesse Bisiwu. Le jeune talent du Club NXT est annoncé proche du FC Barcelone pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Là encore, Bruges serait récompensé pour son travail de formation et sa capacité à faire monter rapidement la valeur de ses joueurs. Le club n'a pas hésité à lancer des jeunes, à les exposer sur la scène européenne puis à les vendre au bon moment. Ce modèle est devenu l'une de ses grandes forces. Il permet de rester ambitieux sportivement tout en générant des revenus que peu de clubs belges peuvent espérer.

Quatre autres joueurs pourraient quitter le Club de Bruges

D'autres départs pourraient suivre dans les prochaines semaines. Joel Ordonez attire plusieurs clubs étrangers, Raphael Onyedika a une belle cote et Joaquin Seys serait suivi en Angleterre, avec Aston Villa parmi les équipes intéressées. Nicolo Tresoldi pourrait aussi faire l'objet d’offres. Si un ou deux de ces joueurs quittent le club, le record de ventes sur une saison pourrait être largement dépassé. Bruges devra éviter de trop affaiblir son noyau.

40 millions d'euros en plus grâce à la Ligue des champions


Le Club disposera d'une énorme enveloppe pour reconstruire son équipe. Aux revenus du mercato s'ajoutent les recettes européennes, qui devraient approcher les 40 millions d'euros grâce au parcours en Ligue des champions et à la qualification jusqu'aux seizièmes de finale face à l'Atlético Madrid. Bruges aura les moyens d'attirer plusieurs renforts importants, mais aussi de conserver une partie de ses cadres. Cette manne financière offrira au Club de Bruges une grande liberté sur le marché des transferts. De quoi renouveler son effectif sans perdre en ambition, aussi bien en championnat qu'en Europe.

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