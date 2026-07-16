"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine
Photo: © photonews
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Thomas Tuchel dit "assumer ses choix" après la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Alors que les Three Lions menaient 1-0, les Argentins sont finalement parvenus à renverser la situation en s’imposant 1-2.

"Nous avons été si proches, mais nous n’avons pas pu maintenir notre niveau. Nous avons été trop passifs après le but. Nous avons concédé énormément d’occasions et ne sommes pas parvenus à remettre le pied sur le ballon", a réagi Thomas Tuchel au micro de la BBC suite à l’élimination de l’Angleterre.

Un jeu défensif très critiqué après le but de l’Angleterre : Thomas Tuchel assume ses choix

Thomas Tuchel a opté pour une équipe plus défensive en faisant entrer des joueurs défensifs. Une décision beaucoup critiquée par certains, mais qu’il assume : "J’ai voulu passer à une défense à cinq, car l’Argentine trouvait les espaces et gagnait les duels aériens. Nous voulions évidemment marquer ce deuxième but, mais je ne pensais pas qu’un changement offensif allait changer la donne, mais nous étions simplement trop passifs. Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité."

"Je comprends que cela fasse débat, mais c’est toujours facile de dire que c’était une mauvaise idée quand ça tourne mal", a-t-il conclu.

La période sans trophée se poursuit donc pour l'Angleterre

L’Angleterre ne remportera donc pas son premier trophée majeur depuis 1966. Les espoirs étaient pourtant grands pour enfin mettre un terme à cette disette, mais finalement, il n’en sera rien.

Les Three Lions affronteront la France samedi en petite finale. Une troisième place en Coupe du monde est à aller chercher pour les Anglais. Lors du Mondial 2018, ils s’étaient inclinés face à la Belgique (2-0) dans cette rencontre pour la troisième place. Ils espèrent évidemment l’emporter désormais, même s’ils disputeront cette rencontre avec un goût amer.

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