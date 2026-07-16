Le Club de Bruges devancé par un club allemand : ce joueur ne signera pas chez les Blauw en Zwart

Selon Sacha Tavolieri, Yannik Engelhardt, pisté par les Blauw en Zwart, aurait finalement choisi de rejoindre le SC Fribourg. Le club brugeois doit désormais activer d’autres pistes pour renforcer son entrejeu.

Yannik Engelhardt évolue actuellement à Côme, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Le milieu défensif a fait sa première expérience à l'étranger en rejoignant le club italien à l'été 2024.

Avant cela, il n'avait évolué que dans des clubs allemands. Il est notamment passé par Düsseldorf et le Werder Brême. La saison dernière, il était prêté au Borussia Mönchengladbach. Fait intéressant, il connaît déjà Fribourg, où il avait été prêté par le passé. Il n'avait toutefois disputé des rencontres qu'avec l'équipe réserve.

Le Club de Bruges cherche une alternative à Stankovic

Les Blauw en Zwart sont toujours à la recherche d'un successeur à Aleksandar Stankovic. Le Serbe est retourné à l'Inter Milan cet été, laissant une place à pourvoir dans l'entrejeu.

Sur le papier, Engelhardt correspondait parfaitement au profil recherché. Milieu défensif, il possède de l'expérience dans plusieurs championnats et se trouve à un âge où il peut immédiatement apporter. Bruges devra cependant désormais se tourner vers d'autres pistes.

Cette déconvenue n'a rien de dramatique, mais elle montre que Bruges ne peut pas attirer toutes ses cibles. Les joueurs allemands privilégient souvent une signature en Bundesliga lorsqu'une opportunité se présente, surtout lorsqu'un club comme Fribourg est sur les rangs.





Le Club de Bruges s'est déjà montré très actif sur le marché des transferts cet été, mais le milieu de terrain reste une priorité. Après le départ d'Aleksandar Stankovic, le club souhaite encore y apporter de la qualité et de l'équilibre.