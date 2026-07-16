Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

Roman Ferber a marqué hier le tout premier but de sa carrière en Coupe d'Europe. Malheureusement pour l'Atert Bissen, cela n'a pas suffi pour se hisser au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Pendant que l'Argentine arrachait sa place en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite, les premiers tours préliminaires de la Ligue des Champions rendaient leurs derniers verdicts. Tout près de chez nous, l'Atert Bissen avait un coup à jouer face aux Féringiens de Klaksvík malgré la défaite 2-1 concédée à l'aller.

Avec ses 21 buts et 9 assists en 22 matchs de championnat luxembourgeois la saison dernière, Roman Ferber avait grandement contribué au titre surprise des siens. Onze ans après ses trois matchs de tour préliminaire d'Europa League avec Charleroi, il resprésentait la principale cartouche offensive de son équipe.

Mais il n'était pas le seul joueur passé par la Belgique pour autant. A ses côtés, Geordan Dupire (ex-Mons, Namur et Virton), Mehdi Terki, Toufik Zeghdane (ex-Olympic Charleroi), Leslie Bamona (ex-Mons) et Tyron Crame (ex-Tubize - Braine) jouaient le match de leur vie.

L'Atert Bissen y a cru

Au Stade de Luxembourg, Klaksvík a néanmoins rapidement pris les commandes. Contrairement au match aller, Bissen a réussi à égaliser. Et c'est un certain Roman Ferber qui a fait renaître l'espoir. L'ancien attaquant du Sporting et de l'Olympic Charleroi, mais aussi de l'Union Saint-Gilloise et du Patro Eisden a inscrit son premier but en Europe en exploitant une déviation de l'un de ses coéquipiers au premier poteau (25e, 1-1).



Score de parité au repos, mais Klaksvík a fini par sceller sa qualification en seconde mi-temps, en reprenant l'avantage à l'heure de jeu. Le champion des Îles Féroé sera donc bien au deuxième tour, où il rencontrera les Lituaniens du Kauno Žalgiris, qualifiés par un penalty de dernière minute de l'autre ancien Carolo Amine Benchaib. De son côté, Bissen est reversé au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Les Luxembourgeois défieront le club hongrois de Győr, où évolue Nadhir Benbouali.