"Les gars ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes" : Kane "dévasté" après la défaite de l’Angleterre

Harry Kane était "dévasté" après la défaite de l’Angleterre contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde (1-2). Le buteur anglais va avoir du mal à digérer ce revers.

Alors que l'Angleterre menait 1-0, elle s'est finalement inclinée 1-2. Un scénario cruel pour les Three Lions ! Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, s'est exprimé au micro de la BBC après la rencontre.

Harry Kane est "dévasté"

"Je suis dévasté pour tout le monde. Nous avons fait un bon match sur la majorité de celui-ci", a-t-il souligné. "Après le 1-0, nous avons voulu nous contenter du score, ce qui n’est pas assez à ce niveau. Je suis dévasté car nous avons travaillé dur pour en arriver là. Les gars ont tout donné, jusqu’à l’épuisement. Ils ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes."

L'Angleterre a ouvert le score à la 55e minute de jeu grâce à un but d'Anthony Gordon. En fin de match, l'Argentine a cependant inscrit deux buts. D'abord via Enzo Fernandez à la 85e, et ensuite Lautaro Martinez à la 90+2e. Les Anglais se sont montrés bien plus défensifs après l'ouverture du score : "Nous avions du mal à mettre la pression sur le ballon. Après le but, nous avons subi vague après vague car ils ont mis plus de joueurs devant et que nous n’arrivions plus à les contrer en homme à homme."

L'Angleterre a une nouvelle fois été proche du sacre Mondial

"Nous avons eu beaucoup de bons moments dans ce tournoi. Nous sommes proches, nous devons juste trouver cette pièce manquante en fin de tournoi. Ce genre de compétition vous demande tellement d’efforts et vous met sous pression. Nous avons montré du caractère pendant les six à sept semaines passées ensemble mais il nous manque juste cette dernière pièce", a-t-il conclu avec beaucoup de déception. L'Angleterre disputera une petite finale qui aura un goût amer ce samedi.