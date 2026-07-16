Les mots forts de Lionel Messi après la qualification de l’Argentine : "Certains auraient dit des conneries"

Lionel Messi s’est exprimé face à la presse après la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde. La star argentine n’y est pas allée de main morte.

L'Argentine s'est fait peur, mais l'Argentine s'est imposée face à l'Angleterre en étant parvenue à renverser la situation en fin de match (1-2) après avoir été menée 1-0. Double passeur décisif, Lionel Messi a une nouvelle fois été l'un des hommes forts de la victoire de son équipe.

Un succès qui le remplit de bonheur évidemment. Après la rencontre, il n'a pas hésité à utiliser des mots forts devant les journalistes : "Si on avait perdu contre l’Angleterre, ça aurait déchaîné du monde et certains auraient dit des conneries. On ne leur a pas donné cette chance. On savait qu’on était meilleurs qu’eux sur le plan du football. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, regardez comment on a dominé l’Angleterre alors qu’on perdait. Ce match reste spécial de par tout ce qu’il représente, et on devait le gagner."

L'Argentine favorisée par l'Arbitrage ? La réponse de Lionel Messi

Beaucoup estiment que l'Argentine est favorisée par l'arbitrage dans cette Coupe du monde. Lionel Messi a tenu à mettre les points sur les i : "C'est absurde de remettre en question ce qu’on a réalisé. On a atteint 5 finales de suite, et 2 finales de Coupe du monde d’affilée, ça prouve le niveau de notre équipe. On a été la meilleure nation au monde ces dernières années, que ça plaise ou non."

"Et peu importe ce que certains peuvent penser ou dire, personne ne nous a offert quoi que ce soit. Tout ce qu’on a, on est parti le chercher sur le terrain", a conclu l'octuple Ballon d'Or, qui a par ailleurs été élu homme du match de cette rencontre. C'est son ami Kun Agüero qui lui a remis le trophée.