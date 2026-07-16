Officiel : un ancien de l'Union signe à Eupen pour retrouver Felice Mazzù

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien de l'Union signe à Eupen pour retrouver Felice Mazzù
Photo: © photonews
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Ba-Muaka Simakala est la nouvelle recrue d'Eupen en attaque. L'attaquant allemand aux origines congolaises sera chargé d'alimenter le marquoir du Kehrweg dans les prochains mois. Dans l'entrejeu, le club s'est offert les services de Mathias Fixelles.

Absent du top 6 et donc des Promotions' Playoffs la saison dernière, Eupen affiche ses ambitions. Sous la houlette de Qatar Sports Investments, les Pandas veulent revenir en première divison. La direction a fait venir Felice Mazzù en ce sens.

Pour refaire le coup de l'Union Saint-Gilloise il y a six ans, l'entraîneur carolo aura besoin de renfort. Pour l'heure, seul Aron Sulejmani avait été recruté au Belisia Bilzen, en D1 Amateurs. Alors que dans l'autre sens, huit joueurs ont quitté l'effectif (dont plusieurs cadres comme Scott Kennedy, Kevin Möhwald, Nathan Bitumazala, Abdul Nurudeen ou Merveille Bokadi).

L'Alliance tient ses nouveaux renforts. Le premier est Ba-Muaka Simakala, un attaquant allemand de 29 ans. Il débarque dans les Cantons de l'Est depuis le club azéri d'Araz-Nakhchivan, avec qui il a inscrit 9 buts en 31 matchs de Premyer Liqa locale la saison dernière.

Ba-Muaka Simakala et Mathias Fixelles pour redonner du tonus à Eupen

Simakala a été formé au Borussia Monchengladbach, où il s'est hissé jusqu'en équipe première, montant à une reprise en Bundesliga lors de la saison 2016/2017. Ancien international allemand chez les U18, il a ensuite transité par Roda JC, Elversberg, Rödinghausen, le VFL Osnabrück, l'Holsten Kiel et Kaiserslautern, avant de rejoindre l'Azebaïdjan l'été dernier.

Sa meilleure saison remonte à il y a quatre ans, quand il avait inscrit 19 buts et délivré 9 assists en troisième division allemande avec Osnabrück. Sera-t-il en mesure de rééditer pareille performance à Eupen dans les mois à venir ? Cela pourrait grandement aider les Pandas dans leur objectif.

Autre transfert annoncé par Eupen, celui de Mathias Fixelles. Le Sonegien de 29 ans apportera toute son expérience de la D1B à l'entrejeu germanophone. Il a en effet déjà évolué dans la série sous les couleurs des Francs Borains, de Westerlo et l'Union Saint-Gilloise. Au Parc Duden, il avait ainsi travaillé avec Felice Mazzù lors de la saison du titre.

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