Révélation de Challenger Pro League, il s’apprête à rejoindre un entraîneur belge à l’étranger

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Beau Reus semble sur le point de récompenser sa très bonne saison au SK Beveren par un joli transfert. Le gardien néerlandais de 24 ans n’a pas prolongé son contrat arrivant à échéance au Freethiel, mais il ne manque pas de prétendants. Son choix semble désormais arrêté.

Beau Reus est tout proche de s'engager avec Hearts. Le gardien néerlandais, qui a réalisé une bonne saison la saison dernière avec le SK Beveren, devrait poursuivre sa carrière en Écosse.

Il s'est imposé comme l'un des grands artisans de la montée de Beveren en Jupiler Pro League. Il s'est installé comme titulaire et a séduit par ses réflexes, sa qualité de relance au pied et sa régularité entre les poteaux. Il est devenu l'un des chouchous des supporters waaslandiens.

Beau Reus a choisi de ne pas prolonger

En fin de contrat, le portier a choisi de ne pas prolonger son aventure à Beveren. Libre de tout engagement, il souhaite franchir un cap dans sa carrière.

Des formations aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Italie ont manifesté leur intérêt. Le Werder Brême semblait tenir la corde il y a encore un mois, mais le dossier n'a finalement jamais été bouclé.

Lire aussi… Le meilleur gardien de Challenger Pro League devrait rejoindre un coach belge à l'étranger
C’est finalement Hearts qui serait en pole position. Le club écossais, désormais entraîné par Wouter Vrancken, serait sur le point d’attirer le joueur, selon Voetbal International. La signature du gardien de 24 ans pourrait intervenir dans les prochains jours, mettant ainsi un terme à plusieurs semaines de spéculations sur son avenir. Beau Reus s’est déjà envolé pour l’Écosse afin de passer sa visite médicale.

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