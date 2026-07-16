Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

Le Club de Bruges continue à parfaire son organisation avec la venue de Maxim Wouters. Ce dernier était sous contrat avec la fédération belge, il sera désormais le lien entre l'équipe première et le centre de formation des Blauw en Zwart.

Depuis mai 2023, Maxim Wouters travaillait comme analyste de performance pour l'Union Belge. Il collaborait ainsi étroitement avec Rudi Garcia et son staff chez les Diables Rouges. Aux États-Unis, il était notamment chargé d'analyser les adversaires des Diables Rouges à partir de vidéos et d'en éplucher les statistiques durant la Coupe du Monde.

Il ne sera toutefois pas de la partie pour la campagne de qualification pour l'Euro 2028 en Angleterre. Comme l'explique Het Nieuwsblad, Wouters a trouvé un accord avec le Club de Bruges.

Un travail de terrain avec les jeunes Brugeois

En Venise du Nord, il deviendra le nouvel entraîneur responsable de la formation des jeunes joueurs, en charge de leur progression vers l'équipe première. Maxim Wouters assurera ainsi la passerelle entre le centre de formation et le noyau A, pour faciliter l'intégration des nouveaux Maxim De Cuyper ou Joaquin Seys.

Un rôle qui a également permis à Carl Hoefkens et Rik De Mil d'eux aussi montrer leur savoir-faire par le passé, avant d'un jour à leur tour être partie intégrante de l'équipe première. Maxim Wouters connaîtra-t-il un jour la même destinée. En plus de son rôle dans le staff des Diables, ce nouveau challenge au Club le contraint à mettre un terme à son mandat d'entraîneur principal du Sporting Kampenhout, en première provinciale.