Visite médicale passée ce matin : Edward Still se prépare à accueillir un joueur qu'il a connu à Anderlecht

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Chaque été, le Sporting d'Anderlecht laisse filer l'un ou l'autre de ses jeunes talents made in Neerpede. Les Mauves le regrettent souvent, comme avec Noah Sadiki ou Lucas Stassin. Sera-ce le cas avec Anas Tajaouart ? Le capitaine du RSCA Futures devrait rejoindre la RAAL.