Coup dur pour le Sporting de Charleroi : un cadre se blesse à l’échauffement

Mardochée Nzita s’est blessé à l’échauffement avec le Sporting de Charleroi. Le Carolo est resté à terre à la suite d’un centre et est visiblement touché à l’adducteur, rapporte La DH Les Sports+.

L’arrière gauche ne peut alors finalement pas disputer la rencontre amicale du Sporting de Charleroi face à Feyenoord, programmée ce vendredi. Il est remplacé dans le onze de départ par le jeune Rafaël Teugels (20 ans).

Mardochée Nzita absent du XI du Sporting de Charleroi face à Feyenoord

Au moment où ces lignes sont écrites, la rencontre est toujours en cours. Voici le onze aligné par les Zèbres : Martin Delavallée, Kevin Van den Kerkhof, Aiham Ousou, Jakob Napoleon Romsaas, Antoine Bernier, Yassine Khalifi, Freddy Mbemba, Rafaël Teugels, Antoine Colassin, Mory Kera et Keita.

Pour terminer leur stage aux Pays-Bas, les Zèbres disputent deux rencontres ce vendredi. Ils affrontent actuellement Feyenoord, lors d’un match dont le coup d’envoi a été donné à 13h30, avant de se frotter au club émirati d’Al-Jazira à 18h30.

À noter que les deux rencontres ne se disputent pas au même endroit et que deux groupes différents ont été constitués. Les joueurs de l’équipe première sont accompagnés par plusieurs éléments de l’équipe U23. Les Carolos rentreront en Belgique ce samedi et pourront ensuite profiter de deux jours de repos.