Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira
Photo: © photonews
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Charleroi a disputé deux matchs amicaux aujourd'hui. Après la défait face à Feyenoord, les Zèbres ont partagé contre Al-Jazira.

Scott Crabbé

Le Club de Bruges défait par Heerenveen

A deux semaines de la Supercoupe contre l'Union, le Club de Bruges disputait aujourd'hui un match de 2 x 60 minutes contre les Néerlandais d'Heerenveen. Ivan leko était privé de ses Diables Rouges (Brandon Mechele, Joaquin Seys et Hans Vanaken), mais aussi de Christos Tzolis, en partance vers Arsenal. Ludovit Reis et Cisse Sandra étaient eux aussi absents. Nicolo Tresoldi a ouvert le score après quatre minutes d'une jolie frappe de l'extérieur du rectangle.

Mais la défense a rapidement accusé le coup, offrant deux cadeaux à Heerenveen en moins de dix minutes. En deuxième période, les Néerlandais ont fait le break d'une somptueuse frappe en pleine lucarne. Le penalty de Romeo Vermant dans les dernières minutes n'a pas suffi : le Club de Bruges s'incline 2-3 et concède ainsi sa deuxième défaite de suite après celle contre Feyenoord.

Scott Crabbé

Charleroi partage contre Al Jazira

Le stage carolo s'est intensifié avec deux rencontres pour le prix d'une aujourd'hui. Après la défaite des Zèbres contre Feyenoord, les Zèbres défiaient Al Jazira, avec un groupe différent.

La composition du Sporting : Koné ; Solheid, Sow, Piron ; Boukamir, Dembaga ; Fauben, Nioule, Pflücke ; Guiagon, Scheidler

Al Jazira a ouvert le score peu avant la demi-heure, mais Charleroi a répliqué peu de temps après grâce à un penalty provoqué par Parfait Guiagon et conclu par Patrick Pfkücke. Malgré des occasions en deuxième mi-temps, le score est resté inchangé ; les Zèbres décrochent donc un partage 1-1 pour leur deuxième match du jour.

Nicolas Baccus

Défaite face à Feyenoord pour le Sporting de Charleroi

Sans Mardochée Nzita, le Sporting de Charleroi s’est finalement incliné 3-1 face à Feyenoord. Les Zèbres ont ouvert le score à la 59e minute, mais les Néerlandais ont ensuite renversé la situation.

Gaoussou Diarra a égalisé d’une superbe frappe depuis le côté droit de la surface de réparation (1-1, 78e). Mats Deijl a ensuite permis à Feyenoord de prendre les devants en concluant à bout portant face à Martin Delavallée (2-1, 86e). Tijme Wessels a inscrit le troisième but néerlandais quelques instants plus tard, sur une tentative déviée par la défense carolo (3-1, 88e).

Mardochée Nzita s’est blessé à l’échauffement avec le Sporting de Charleroi. Le Carolo est resté à terre à la suite d’un centre et est visiblement touché à l’adducteur, rapporte La DH Les Sports+.

L’arrière gauche ne peut alors finalement pas disputer la rencontre amicale du Sporting de Charleroi face à Feyenoord, programmée ce vendredi. Il est remplacé dans le onze de départ par le jeune Rafaël Teugels (20 ans).

Mardochée Nzita absent du XI du Sporting de Charleroi face à Feyenoord

Au moment où ces lignes sont écrites, la rencontre est toujours en cours. Voici le onze aligné par les Zèbres : Martin Delavallée, Kevin Van den Kerkhof, Aiham Ousou, Jakob Napoleon Romsaas, Antoine Bernier, Yassine Khalifi, Freddy Mbemba, Rafaël Teugels, Antoine Colassin, Mory Kera et Keita.

Pour terminer leur stage aux Pays-Bas, les Zèbres disputent deux rencontres ce vendredi. Ils affrontent actuellement Feyenoord, lors d’un match dont le coup d’envoi a été donné à 13h30, avant de se frotter au club émirati d’Al-Jazira à 18h30.


À noter que les deux rencontres ne se disputent pas au même endroit et que deux groupes différents ont été constitués. Les joueurs de l’équipe première sont accompagnés par plusieurs éléments de l’équipe U23. Les Carolos rentreront en Belgique ce samedi et pourront ensuite profiter de deux jours de repos.

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