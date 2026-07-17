Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira



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Deviens fan de Charleroi! 641 Charleroi a disputé deux matchs amicaux aujourd'hui. Après la défait face à Feyenoord, les Zèbres ont partagé contre Al-Jazira.



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