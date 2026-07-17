Le Club de Bruges envoie un signal fort à l'un de ses jeunes joueurs

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Club de Bruges envoie un signal fort à l'un de ses jeunes joueurs
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Le Club de Bruges a décidé de poursuivre l'aventure avec Tobias Lund Jensen. L'attaquant a prolongé son contrat avec les Brugeois jusqu'en juin 2029.

"L'attaquant Tobias Lund Jensen prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart jusqu'en 2029 et part jusqu'à la fin de la saison en prêt, avec option d'achat, au SV Ried autrichien", a annoncé le Club de Bruges dans un communiqué sur son site.

"Le Danois de 20 ans fait partie du club depuis 2022, après son arrivée en provenance d'Odense SK. Durant cette période, Lund Jensen a disputé 68 matchs avec Club NXT U23 en Challenger Pro League, inscrivant trois buts et délivrant treize passes décisives."

Tobias Lund Jensen a fait forte impression et signe un nouveau contrat

"Il s'est distingué en UEFA Youth League avec quatre buts et deux passes décisives en 19 rencontres. Lors de la campagne de la saison dernière, au cours de laquelle Club NXT U19 a atteint la finale, Tobias a pris part à onze matchs et s'est montré décisif à six reprises, par un but ou une passe."

"Au niveau international, Lund Jensen a porté le maillot des sélections de jeunes danoises des U16 aux U19. Toutes catégories confondues, il compte 39 sélections pour douze buts."

Bruges prête Tobias Lund Jensen au SV Ried

"Tobias aura l'occasion de poursuivre sa progression et d'engranger de l'expérience." Il pourra s'aguerrir une saison en Autriche avant de peut-être revenir plus fort au Jan Breydel.

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