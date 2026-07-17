Le tapis rouge (ou bleu) est prêt : Zinedine Zidane arrive à la tête de l'Équipe de France !

Demain, sur le coup de 23h, la France disputera face à l'Angleterre le dernier match de l'ère Didier Deschamps. Mais en coulisse, tout est déjà prêt pour la nomination de Zinedine Zidane. Un dossier qui créé logiquement beaucoup d'agitation chez nos voisins.

A un match près (solidement dominé par les Espagnols), la France aurait pu réaliser l'exploit de se qualifier pour sa troisième finale de Coupe du Monde consécutive. Au lieu de cela, il faudra retrouver, commes les Diables Rouges en 2018, de la motivation pour battre l'Angleterre et s'assurer la médaille de bronze.

D'autant qu'il y a un autre enjeu derrière, celle de dire au revoir à Didier Deschamps en beauté. Après pas moins de 14 ans à la tête des Bleus, le successeur de Laurent Blanc depuis l'Euro 2012 s'apprête à tirer sa révérance.

La France déjà prête à couronner Zinedine Zidane

La suite amène déjà beaucoup de remue-ménage dans les médias français, et même internationaux. Depuis de longs mois déjà, l'arrivée de Zinedine Zidane se précise. La prise de pouvoir fantasmée aux quatre coins de l'hexagone (ou même aux six, soyons fous) a encore connu un coup d'accélérateur dans les dernières heures.

Fabrizio Romano a donné son célèbre 'Here we go' cette après-midi : Zidane sera bien le nouveau sélectionneur français, la décision a déjà été avalisée depuis un certain temps. L'ancien capitaine des Bleus mènera l'équipe la France en Ligue des Nations, à l'Euro 2028 et à la Coupe du Monde 2030.

🚨🇫🇷 Zinedine Zidane will be France next head coach, never in doubt since November as clear decision was made.



Zidane has already sorted his staff and the documents will be formally signed this month.



He’ll lead France into Nations League, Euro 2028 and World Cup 2030. ✍🏼 pic.twitter.com/gBbJ7n4Fe0



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

RMC va plus loin, indiquant que Zidane a déjà bouclé l'arrivée de sept membres de son futur staff. Celui-ci pourrait être marqué par une certaine féminisation, notamment pour la cellule data/performance à laquelle le Divin Chauve accorde beaucoup d'importance. D'un Marseillais à un autre, la France s'apprête donc à passer de DD à ZZ. Deux lettres qui amènent déjà beaucoup de promesses vu la richesse offensive spectaculaire de l'Equipe de France, personnifiée par Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, pour ne citer qu'eux.