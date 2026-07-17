LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : la FIFA ouvre une enquête sur la banderole de l’Argentine

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Nicolas Baccus

Le nombre de buts inscrits ne dit pas toujours tout

Le nombre de buts inscrits lors d’une Coupe du monde ne dit pas toujours tout du résultat final. Les Belges avaient ainsi marqué à seize reprises lors du Mondial 2018 en Russie. Aucune autre sélection n’avait fait mieux, mais cela ne leur avait rapporté "qu’une" troisième place.

De son côté, l’Italie a été sacrée championne du monde à quatre reprises, mais n’a terminé qu’une seule fois meilleure attaque d’une phase finale. Le record absolu appartient à la Hongrie, qui avait inscrit 27 buts en 1954 sans pour autant remporter le trophée.

Cette année, l’Argentine compte 19 buts, contre "seulement" 13 pour l’Espagne. La Roja n’a toutefois encaissé qu’un seul but. La France (16) et l’Angleterre (14) pourront également améliorer leur total lors de la petite finale.

Nicolas Baccus

La FIFA ouvre une enquête après la banderole polémique brandie par les Argentins

La demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine a tenu toutes ses promesses. La sélection albiceleste s'est finalement imposée (1-2) après avoir renversé la rencontre.

Après le match plusieurs joueurs argentins ont brandi une banderole sur laquelle était inscrit : "Les îles Malouines sont argentines." Le Royaume-Uni et l'Argentine se sont affrontés en 1982 lors de la guerre des Malouines, un conflit ayant fait plus de 900 morts, dont plus de 600 Argentins. Les îles sont sous souveraineté britannique depuis 1833.

Selon le Nieuwsblad, la commission de discipline indépendante de la FIFA a ouvert une enquête concernant cette banderole. L'instance dirigeante du football mondial interdit les messages à caractère politique. La commission examinera les rapports du match ainsi que les circonstances des faits avant de décider d'éventuelles sanctions.

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