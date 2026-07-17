Sans un cadre, blessé à l’échauffement, le Sporting de Charleroi s’incline face à Feyenoord
Photo: © photonews
Mardochée Nzita s’est blessé à l’échauffement avec le Sporting de Charleroi. Le Carolo est resté à terre à la suite d’un centre et est visiblement touché à l’adducteur, rapporte La DH Les Sports+.
Défaite face à Feyenoord pour le Sporting de Charleroi
Sans Mardochée Nzita, le Sporting de Charleroi s’est finalement incliné 3-1 face à Feyenoord. Les Zèbres ont ouvert le score à la 59e minute, mais les Néerlandais ont ensuite renversé la situation.
Gaoussou Diarra a égalisé d’une superbe frappe depuis le côté droit de la surface de réparation (1-1, 78e). Mats Deijl a ensuite permis à Feyenoord de prendre les devants en concluant à bout portant face à Martin Delavallée (2-1, 86e). Tijme Wessels a inscrit le troisième but néerlandais quelques instants plus tard, sur une tentative déviée par la défense carolo (3-1, 88e).
1-1: Gaoussou Diarra 🧨 pic.twitter.com/YXbu3rXGST— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 17, 2026
2-1! Mats Deijl ⚽️ pic.twitter.com/ToJXchvRS5— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 17, 2026
Tijme Wessels: 3-1! ✔️ pic.twitter.com/hlP2rebvY4— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 17, 2026
Mardochée Nzita s’est blessé à l’échauffement avec le Sporting de Charleroi. Le Carolo est resté à terre à la suite d’un centre et est visiblement touché à l’adducteur, rapporte La DH Les Sports+.
L’arrière gauche ne peut alors finalement pas disputer la rencontre amicale du Sporting de Charleroi face à Feyenoord, programmée ce vendredi. Il est remplacé dans le onze de départ par le jeune Rafaël Teugels (20 ans).
Mardochée Nzita absent du XI du Sporting de Charleroi face à Feyenoord
Au moment où ces lignes sont écrites, la rencontre est toujours en cours. Voici le onze aligné par les Zèbres : Martin Delavallée, Kevin Van den Kerkhof, Aiham Ousou, Jakob Napoleon Romsaas, Antoine Bernier, Yassine Khalifi, Freddy Mbemba, Rafaël Teugels, Antoine Colassin, Mory Kera et Keita.
Pour terminer leur stage aux Pays-Bas, les Zèbres disputent deux rencontres ce vendredi. Ils affrontent actuellement Feyenoord, lors d’un match dont le coup d’envoi a été donné à 13h30, avant de se frotter au club émirati d’Al-Jazira à 18h30.
À noter que les deux rencontres ne se disputent pas au même endroit et que deux groupes différents ont été constitués. Les joueurs de l’équipe première sont accompagnés par plusieurs éléments de l’équipe U23. Les Carolos rentreront en Belgique ce samedi et pourront ensuite profiter de deux jours de repos.
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