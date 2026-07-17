Sans un cadre, blessé à l’échauffement, le Sporting de Charleroi s’incline face à Feyenoord

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Mardochée Nzita s’est blessé à l’échauffement avec le Sporting de Charleroi. Le Carolo est resté à terre à la suite d’un centre et est visiblement touché à l’adducteur, rapporte La DH Les Sports+.