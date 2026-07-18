🎥 Rarissime et incompréhensible : un joueur belge exclu lors d'un amical en Angleterre

Mathis Servais s'est encore montré décisif avec Millwall. Mais c'est Casper De Norre qui a surtout fait parler de lui...en écopant d'un carton rouge en plein match amical. Récit d'une rencontre de préparation plus tendue que prévu.

Pour son deuxième match amical de l'intersaison, Millwall jouait contre Eldense, équipe de deuxième divison espagnole. Après la défaite lors du premier match contre le FC Andorra, les Anglais voulaient montrer un autre visage.

Auteur du seul but des siens il y a quelques jours, Mathis Servais a débuté la rencontre comme titulaire et a délivré un assist dès le début de la rencontre. Beaucoup plus affûté qu'en début de semaine, Millwall a ensuite inscrit un second but, menant 0-2 au repos.

Riche de nombreux changements, la deuxième mi-temps aurait dû être sans histoire. Et pourtant, l'arbitre a sanctionné Taïryk Arconte d'un carton rouge dès la reprise. Une scène assez rare en match amical, où les joueurs retirent généralement le pied pour éviter tout risque inutile dans ces rencontres sans enjeu.

Casper De Norre exclu à son tour

Et lorsque le rouge est brandi, l'entraîneur adverse intervient parfois pour faire annuler la sanction. Lors du match amical entre Anderlecht et l'AZ, Vitor Bruno a ainsi demandé à l'arbitre de ne pas exclure un joueur néerlandais, pour que son équipe continue à se préparer à onze contre onze.

Il faut croire que l'arbitre était lui aussi en pleine préparation. Car quelques minutes après la première exclusion, c'est Casper De Norre qui a été renvoyé au vestiaire, juste après son entrée au jeu. Son tort ? Avoir râlé auprès de l'homme en bleu ciel après une faute d'antijeu subie par un coéquipier.





WTF IS GOING ON????



The ref has put us down to 9 men for two counts of asking the ref a question in a friendly. I’ve genuinely never seen anything like this pic.twitter.com/5tjZFBsD1Y — JP (@JPMillwall2) July 17, 2026

Réduit à neuf, Millwall a concédé la réduction du score, mais a conservé sa victoire jusqu'au bout. Au moins, l'équipe est rôdée pour défendre un but d'avance en infériorité numérique. Mais nul doute que le staff se serait bien passé de cet arbitre déjà très à cheval sur la discipline.