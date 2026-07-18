200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

Le Real Madrid a trouvé le joueur qu'il veut pour relancer son attaque. Le club madrilène serait prêt à mettre 200 millions d'euros pour recruter Michael Olise du Bayern Munich. Vincent Kompany pourrait perdre son meilleur joueur.

Le Real Madrid prépare son prochain grand coup. Après une deuxième saison sans trophée majeur, les dirigeants madrilènes veulent insuffler un nouvel élan à leur secteur offensif. En tête de liste, on retrouve Michael Olise. L'ailier français du Bayern Munich fait partie des joueurs les plus appréciés du moment.

Minimum 200 millions d'euros pour recruter Michael Olise

Selon le journal L'Équipe, Olise voudrait à tout prix rejoindre le Real Madrid cet été. Le Français veut passer un autre cap dans sa carrière. Comme on l'a vu pendant le mondial, il a une bonne connexion avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid serait prêt à poser 200 millions d'euros pour le recruter.

Depuis son arrivée en Allemagne il y a deux ans, Olise a changé de dimension. Sans faire énormément de bruit au départ, il est devenu l'un des hommes forts du Bayern de Vincent Kompany. Sa valeur s'est envolée au point de rejoindre les joueurs les plus cotés de la planète (150 millions d'euros).

Un dribbleur rapide et effiface

Le Français a une manière de jouer qui sort de l'ordinaire. Il aime provoquer, inventer et surprendre. Sa qualité technique est évidente, mais c'est sa vision du jeu qui fait la différence. Il trouve souvent la passe que personne n'attend et donne le sentiment d'avoir un temps d'avance sur ses adversaires.



Élu meilleur joueur de Bundesliga après une saison ponctuée de 15 buts et 21 passes décisives en championnat, il a confirmé cette montée en puissance sur la scène internationale. Avec les Bleus, il a distribué cinq passes décisives pendant la Coupe du monde 2026. Il pourrait encore améliorer cette statistique s'il dispute la petite finale conte l'Angleterre ce soir à 23h.