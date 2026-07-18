Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après son passage à Fenerbahçe, Domenico Tedesco rebondit du côté de Bologne. Sa première sur le banc a viré à la catastrophe en match amical.

Domenico Tedesco a beau avoir accompli un solide travail (deux points par matchs de moyenne) et noué une relation assez intense avec le supporters, il n'en a pas moins été viré par Fenerbahçe an avril dernier, après une défaite qui ne pardonne pas dans le derby contre Galatasaray.

Il y a un peu plus d'un mois, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges a rebondi à Bologne. Pour sa première expérience dans le pays qui l'a vu voir le jour, Tedesco avait des fourmis dans les jambes.

Bologne déguste

Aujourd'hui, il a enfin pu diriger son premier match sur le banc des Rossoblù. L'équipe disputait un premier galop d'entraînement face à l'Arminia Bielefeld (deuxième division allemande). Les débuts se sont avérés douloureux : Bologne, huitième de la dernière saison de Serie A, était déjà mené 0-3 au repos.

Les troupes de Tedesco ont resserré quelques boulons au repos mais s'inclinent finalement 0-4. Avec un effectif valorisé à 258 millions (plus que l'Union et Anderlecht réunis), il conviendra de faire mieux par la suite. Heureusement, le staff dispose encore de plus d'un mois pour faire monter l'équipe en puissance avant la reprise de la Serie A.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Reus - Vrancken - Bedia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Reus - Vrancken - Bedia

17:30
Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

17:30
Du bon...et du beaucoup plus inquiétant : l'Union encaisse sept buts en amical

Du bon...et du beaucoup plus inquiétant : l'Union encaisse sept buts en amical

16:45
Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"

Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"

16:00
Un ancien Soulier d'Or a poussé Christian Burgess vers Gand : "C'est lui qui a envoyé le premier message"

Un ancien Soulier d'Or a poussé Christian Burgess vers Gand : "C'est lui qui a envoyé le premier message"

15:30
Officiel : un ancien d'Anderlecht rejoint par une vieille connaissance de Charleroi à Dubaï

Officiel : un ancien d'Anderlecht rejoint par une vieille connaissance de Charleroi à Dubaï

15:00
Moins de tension qu'à Anderlecht ? L'avertissement des supporters de l'Antwerp à Wouter Vandenhaute

Moins de tension qu'à Anderlecht ? L'avertissement des supporters de l'Antwerp à Wouter Vandenhaute

14:30
🎥 Rarissime et incompréhensible : un joueur belge exclu lors d'un amical en Angleterre

🎥 Rarissime et incompréhensible : un joueur belge exclu lors d'un amical en Angleterre

14:00
Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

13:30
2
Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

13:00
"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

12:30
La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

12:00
Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

11:34
OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

10:33
1
Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

10:30
Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

10:05
Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

09:34
La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

08:45
Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

08:30
200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

08:00
1
Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

07:35
Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

07:00
Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

23:00
Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

22:30
La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

22:00
"J'avais les larmes aux yeux" : la clause qui a précipité le départ de Christian Burgess de l'Union

"J'avais les larmes aux yeux" : la clause qui a précipité le départ de Christian Burgess de l'Union

21:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Ndongala - Campbell - Just

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Ndongala - Campbell - Just

20:23
Théo Leoni méritait-il les Diables quand il était à Anderlecht ? "Si je continuais de la sorte..."

Théo Leoni méritait-il les Diables quand il était à Anderlecht ? "Si je continuais de la sorte..."

21:00
Officiel : six ans après, Dieumerci Ndongala fait son grand retour en Belgique

Officiel : six ans après, Dieumerci Ndongala fait son grand retour en Belgique

20:23
"Le début d'une nouvelle ère" : l'Antwerp officiellement racheté par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld !

"Le début d'une nouvelle ère" : l'Antwerp officiellement racheté par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld !

20:03
Une opération win-win ? Courtrai veut relancer une déception du Club de Bruges

Une opération win-win ? Courtrai veut relancer une déception du Club de Bruges

19:30
Le tapis rouge (ou bleu) est prêt : Zinedine Zidane arrive à la tête de l'Équipe de France !

Le tapis rouge (ou bleu) est prêt : Zinedine Zidane arrive à la tête de l'Équipe de France !

19:01
OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

17/07
Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

17/07
OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

17/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Finale
Espagne Espagne 19/07 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved