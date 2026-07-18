Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

Après son passage à Fenerbahçe, Domenico Tedesco rebondit du côté de Bologne. Sa première sur le banc a viré à la catastrophe en match amical.

Domenico Tedesco a beau avoir accompli un solide travail (deux points par matchs de moyenne) et noué une relation assez intense avec le supporters, il n'en a pas moins été viré par Fenerbahçe an avril dernier, après une défaite qui ne pardonne pas dans le derby contre Galatasaray.

Il y a un peu plus d'un mois, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges a rebondi à Bologne. Pour sa première expérience dans le pays qui l'a vu voir le jour, Tedesco avait des fourmis dans les jambes.

Bologne déguste

Aujourd'hui, il a enfin pu diriger son premier match sur le banc des Rossoblù. L'équipe disputait un premier galop d'entraînement face à l'Arminia Bielefeld (deuxième division allemande). Les débuts se sont avérés douloureux : Bologne, huitième de la dernière saison de Serie A, était déjà mené 0-3 au repos.

Les troupes de Tedesco ont resserré quelques boulons au repos mais s'inclinent finalement 0-4. Avec un effectif valorisé à 258 millions (plus que l'Union et Anderlecht réunis), il conviendra de faire mieux par la suite. Heureusement, le staff dispose encore de plus d'un mois pour faire monter l'équipe en puissance avant la reprise de la Serie A.