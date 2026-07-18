Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

A l'occasion de son stage dans le Pas de Calais, le Standard jouait contre Dunckerque. Malgré l'équipe assez compétitive alignée par Vincent Euvrard, les Rouches se sont inclinés 2-0. Compte-rendu de la rencontre.

Même si ce mini-stage n'aura duré que deux jours, il se sera montré intensif, avec un match amical contre l'USL Dunkerque (Ligue 2). Le onze aligné par Vincent Euvrard : Dizdarević ; Dierckx, Hautekiet (c), Karamoko ; Mortensen, Lawrence, Ilaimaharitra, Mohr, Abid ; Nkada, Nsimba.

Sur le terrain de Loon-Plage, le Standard s'est ainsi aligné en 3-5-2. La première occasio est liégeoise, avec une frappe d'Abid capté par le gardien français. Dunkerque a ensuite serré le jeu en mettant également Dizdarević à contribution.

Stade Marcel Rosseel. 📍 pic.twitter.com/6sriw6bOSn — Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 18, 2026

Les locaux ont même assez nettement pris le contrôle du jeu, se créant d'autres occasions assez nettes. Et c'est assez méritoirement qu'ils ont ouvert le score à la demi-heure grâce à Thomas Robinet, ancien attaquant d'Ostende.

A peine le temps de se remettre que le but tombait déjà. Cette fois, c'est sur corner que Dunkerque a mis en lumière les points de travail du staff rouche. Le score est resté en l'état jusqu'au repos, malgré de nouvelles belles occasions françaises.





Un test assez peu convaincant

Trois changements à la pause : Salieu Drammeh a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs en remplaçement d'Henry Lawrence sur le côté droit et Bernard Nguene a remplacé Bruny Nsimba en pointe. Dans les buts, Lucas Pirard a suppléé Belmin Dizdarević. Dépassé dans son pressing en première mi-temps, le Standard a limité les dégâts en seconde mais s'est rendu coupable de quelques pertes de balle qui ont offert des contres à son adversaire.

A l'heure de jeu, Euvrard a fait tourner son groupe, lançant Kokora, Lavalée, Sy, Trouillet, Spoden, Kalonji, Malamba et Mitongo en remplaçement de Dierckx, Hautekiet, Karamoko, Ilaimaharitra, Abid, Mohr, Mortensen et Nkada.

Pour sa première en Rouche, Alexis Trouillet a montré de bonnes choses dans la dernière demi-heure, dont une bonne passe en profondeur que n'a pas su exploiter Nguene. Dans l'autre rectangle, le 3-0 a encore bien failli tomber, c'est le poteau qui l'a empêché.

Le Standard s'incline donc finalement 2-0, sa première défaite et ses premiers buts encaissés dans cette présaison. Le travail physique réalisé ces derniers joueurs a beau être une explication au manque de tranchant affiché aujourd'hui, il faudra montrer autre chose lors de la suite de la préparation.