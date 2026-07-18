Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

La France s'apprête à défier l'Angleterre à l'occasion de la "petite finale" de cette Coupe du monde. Un match que beaucoup décrivent comme sans saveur, ou de trop, surtout pour deux formations encore déçue de leur élimination au pied de la finale.

Cette "petite finale", ou match pour la troisième place, sera également la dernière de Didier Deschamps à la tête de la France. Une occasion qui mérite qu'on marque le coup dans le camp français comme l'a évoqué Ibrahima Konaté en conférence de presse.

Le capitaine et superstar de l'équipe de France, Kylian Mbappé a également fait ses adieux à Didier Deschamps dans un message émouvant qu'il a partagé sur son compte Instagram. Le sélectionneur français a été à la tête des Bleus pendant quatorze ans, avec comme point d'orgue le titre mondial remporté en Russie en 2018.

Partir sur une note positive

"Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront…", évoque le message.

"Merci de m’avoir donné la chance et l’opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant tant d’années. Je me sens privilégié d’avoir pu être aux côtés de l’une des plus grandes légendes de notre pays, et je ne garde que d’excellents souvenirs de tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure, et encore merci pour tout ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous. "

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Avec une coupe du Monde remportée lors du Mondial en Russie, on peut malgré tout dire que Didier Deschamps ne quitte pas ses fonctions sur un échec, loin de là.