La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin
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Les bonnes prestations de Nicolas Raskin à la Coupe du monde 2026 ont fait grimper sa côte. Selon un média espagnol, Villarreal est prêt à recruter le milieu de terrain des Glasgow Rangers.

Nicolas Raskin a profité de la Coupe du monde 2026 pour se montrer. Ses bonnes prestations avec les Diables Rouges ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens. Le milieu de terrain n'avait pas commencé le tournoi comme titulaire. Match après match, il a gagné du temps de jeu et la confiance du sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia. Il a montré qu'il pouvait répondre présent dans des rencontres importantes, même lorsqu'il devait commencer sur le banc.

Une première offre pour Nicolas Raskin ?

Ce Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique pourrait avoir des conséquences sur son avenir. Selon les informations du média espagnol Jornada Perfecta, Villarreal est prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table pour le recruter. Le club espagnol apprécie le joueur de 25 ans, dont la valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros par Transfermarkt. L'Inter Milan suit également la situation. Aston Villa et Manchester United pourraient aussi se renseigner.

Une montée en puissance

Raskin arrivait au Mondial après une très bonne saison avec les Glasgow Rangers. L'ancien joueur du Standard de Liège avait disputé 50 matchs, marqué sept buts et délivré neuf passes décisives. Des chiffres qui lui avaient permis de faire partie des 26 joueurs retenus pour le tournoi. Il a débuté sur le banc contre l'Égypte. La Belgique était menée lorsqu'il est monté au jeu, avant l'égalisation provoquée par le but contre son camp de Mohamed Hany. Son entrée avait apporté plus de rythme dans le milieu.

Rudi Garcia l'avait ensuite titularisé contre l'Iran, dans un milieu composé de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne. La rencontre s'est terminée sur un score nul et vierge, mais Raskin avait fait un bon match. Il a retrouvé le banc face à la Nouvelle-Zélande et était monté à la 85e minute. Il lui a suffi de quelques minutes pour offrir une passe décisive à Romelu Lukaku. Victoire 1-5.

Son rôle a encore pris de l'importance lors des matchs à élimination directe. Contre le Sénégal, la Belgique était menée 2-0 quand Raskin est entré à la 56e minute. Les Diables ont égalisé grâce à Lukaku et Tielemans, avant de s'imposer en prolongation. Le milieu des Rangers avait participé au changement de visage de l'équipe, plus agressive et plus présente dans les duels après la pause.

Titulaire lors des deux derniers matchs des Diables Rouges

Titulaire en huitième de finale face aux États-Unis, Raskin a servi Charles De Ketelaere sur l'ouverture du score lors de la victoire 1-4. Il a aussi commencé le quart de finale contre l'Espagne, perdu 2-1 après une erreur de Senne Lammens à la 87e minute. Malgré l'élimination, Garcia lui avait accordé sa confiance pour l'un des plus gros matchs du tournoi.

La Belgique a quitté le tournoi, mais Raskin a gagné du crédit. Villarreal serait prêt à en profiter.

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