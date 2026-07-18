"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est fier et satisfait du déroulement de la Coupe du Monde qui touche très bientôt à sa fin. Il affirme même que cette Coupe du Monde est "la meilleure de l'histoire" du tournoi. La finale de demain devrait donc être la cerise sur le gâteau.

Le Mondial touche à sa fin, après la petite finale de ce soir qui opposera la France à l'Angleterre, l'Espagne et l'Argentine se défieront demain soir pour le titre final. Un match qui se présente comme un clash entre le tenant du titre et le champion d'Europe.

"Cette finale est un cadeau des dieux du football", débute Gianni Infantino dans une conversation avec Marca. "Nous avons Léo Messi, Lamine Yamal et de nombreux autres joueurs exceptionnels. C'est incroyable. Ce sont les deux meilleures équipes actuelles. Ils méritaient d'être en finale et ils ont joué exceptionnellement bien. Ce n'était pas facile d'en arriver là. Il y avait 48 équipes dans la compétition, des matchs incroyables et c'était une Coupe du Monde très difficile. Cette finale sera un feu d'artifice. Ce sera incroyable. Le monde va s'arrêter un instant le temps de la partie", confie-t-il au quotidien espagnol.

La meilleure Coupe du Monde de l'histoire ?

Le patron de la FIFA estime donc que son organisation a écrit l'histoire avec cette Coupe du Monde : "Trois milliards de personnes regarderont comment cette Coupe du Monde se termine. La Coupe du Monde est absolument spectaculaire, unique et incroyable. Les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, les gens, les stades sont pleins et c'est une grande fête. Le monde s'arrête et regarde. C'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire", déclare le président de la FIFA.

Une finale pour l'histoire

"Je m'étais imaginé que ce serait grand, mais jamais je n'aurais cru que ce serait si grand", poursuit-il. "Pas à cette échelle, avec cette ambiance, cette fête et cette énergie. Il règne un sentiment de joie dans le monde entier. Bien sûr, tu es triste quand tu perds, mais les gens sont venus de partout pour célébrer le football. Il n'y a pas eu d'incidents. Tous les champions ont joué, mais aussi de nouvelles équipes et de nouveaux pays. Nous avons vu des histoires qui ne peuvent être écrites et élevées au rang de légendes que dans le football", conclut Gianni Infantino.