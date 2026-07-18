La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

Anderlecht devrait recevoir Hammarby au Lotto Park le 30 juillet. Malgré les inquiétudes, le club reste confiant quant à l'état de sa pelouse.

L'état de la pelouse (la photo ci-dessus est une image d'archives, NDLR) a suscité de nombreuses inquiétudes ces derniers jours à Neerpede. Entre la vague de chaleur, les fortes pluies et les retards pris lors des travaux, la nouvelle pelouse a poussé bien moins vite qu'espéré. À tel point qu'Anderlecht a un moment envisagé de devoir disputer ses premiers matches au stade Roi Baudouin, rapporte Sudinfo.

Ça devrait rentrer dans l'ordre

Cette option est définitivement écartée. Après concertation avec l'entrepreneur et les experts de Labosport, Anderlecht a décidé de maintenir le calendrier initial.

La pelouse a causé des maux de tête ces dernières années, mais le club a cette fois pris le dossier à bras-le-corps. Les travaux réalisés cet été s'inscrivent dans un projet plus vaste lancé l'an dernier. Anderlecht a investi près de 1,3 million d'euros dans une nouvelle sous-couche, un système de drainage et un chauffage de terrain afin de garantir une pelouse de qualité sur le long terme.

Les premiers résultats étaient très encourageants. La saison dernière, plusieurs équipes adverses avaient salué la qualité de la pelouse. Cet été, le club a opté pour un réensemencement complet, mais les conditions météorologiques exceptionnelles ont fortement ralenti le processus.

Des conditions météo plus favorables

Selon l'entrepreneur, le retard est d'environ une semaine. Il reconnaît que le calendrier était serré, mais reste optimiste. Avec près de deux semaines devant lui et des prévisions plus favorables, il s'attend à ce que le terrain soit prêt à temps.





La pelouse ne sera pas parfaite le 30 juillet, mais d'après les spécialistes elle pourra être utilisée sans le moindre problème. Et le terrain ne devrait que s'améliorer au fil des semaines.

Pour Anderlecht, c'est une excellente nouvelle. Le match retour contre Hammarby est capital pour la suite de la campagne européenne. Les Bruxellois joueront le 23 juillet en Suède sur un terrain synthétique, avant d'espérer boucler le travail une semaine plus tard à domicile. Malgré les difficultés rencontrées ces dernières semaines, tout indique que la pelouse sera prête pour le coup d'envoi.