Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

Le Club de Bruges veut renforcer son attaque et pense à un joueur évoluant en Écosse, déjà suivi lors du dernier mercato hivernal.

Selon TeamTalk, le Club de Bruges s'intéresse à Djeidi Gassama. L'ailier, qui évolue principalement sur le flanc gauche, peut être utilisé à droite ou dans un rôle plus axial, en soutien de l'attaquant.

Le Club de Bruges se renseigne sur un ailier des Rangers

Le Club a entamé les démarches afin de se renseigner sur la situation de Gassama. L'objectif est d'évaluer la faisabilité du transfert lors du mercato. À ce stade, le dossier n'en est qu'à la phase exploratoire.

Aucune discussion n'a encore été engagée entre les deux clubs. Sous contrat avec les Rangers jusqu'en 2029, Gassama ne sera pas facile à déloger.

L'ailier a participé à toutes les rencontres de championnat et de Ligue des champions cette saison. Il affiche jusqu'à présent un bilan de six buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.

Un ancien visage



Les amateurs de football belge se souviennent de Gassama. À l'époque où il appartenait au PSG, le Français avait été prêté à Eupen durant la saison 2022/2023. Il avait pris part à 20 rencontres.