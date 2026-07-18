"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

Mike Penders s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière. Le gardien belge rejoindra Chelsea cet été et devra convaincre face à Robert Sánchez.

En Belgique, beaucoup sont convaincus que Mike Penders a le talent pour devenir l'un des meilleurs gardiens du monde. Le Limbourgeois de 20 ans suit un parcours proche de celui de Thibaut Courtois. L'actuel portier du Real Madrid et des Diables Rouges avait lui aussi quitté Genk très jeune pour rejoindre Chelsea

Ils pensaient que Chelsea était fou

À l'époque, les Londoniens avaient déboursé 17 millions de livres pour Penders, alors qu'il n'avait pas disputé la moindre minute avec l'équipe première de Genk. Gilbert Roex, ancien entraîneur des gardiens à Genk, reconnaît que ce montant avait surpris.

"Honnêtement, on trouvait que c'était une somme complètement folle pour un gardien qui n'avait pas joué avec l'équipe première", confie-t-il à BBC Sport. "Mais Chelsea le suivait de très près depuis des années. Comme pour Courtois, ils ont vu son potentiel."

La saison dernière, Mike Penders a réalisé un prêt convaincant à Strasbourg, où il s'est imposé comme le gardien titulaire. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection belge pour la Coupe du monde. Il a retrouvé Thibaut Courtois, avec qui il a partagé les entraînements pendant toute la compétition.

Au-delà de ses qualités de gardien, sa personnalité et son professionnalisme ont été salués. Des atouts que beaucoup jugent indispensables pour atteindre le très haut niveau.





Une amélioration dans son jeu

Son jeu au pied était son principal point faible. "Quand Mike est arrivé à Genk à 13 ans, sa technique ballon au pied était faible", se souvient Roex. "Il était très grand et avait des difficultés de coordination. Mais j'ai rarement vu un joueur progresser aussi spectaculairement entre 13 et 18 ans."

Selon son ancien coach, cette évolution s'explique par une mentalité exceptionnelle. "Il travaillait incroyablement dur tous les jours et ne ressentait jamais la pression. Il lit très bien le jeu et comprend parfaitement quand il doit sortir ou relancer. C'est ce qui le rend si spécial."

Penders peut atteindre le niveau de Courtois

Roex voit de grandes similitudes avec Courtois, qu'il a contribué à former à Genk. "On a sorti beaucoup de bons gardiens, comme Koen Casteels, Nordin Jackers et Martin Van der Voordt. Mais Mike est, selon moi, celui qui a le potentiel d'atteindre le même niveau que Thibaut. Son calme se transmet à toute l'équipe, et pour un gardien, ça vaut de l'or."

Pour l'instant, Chelsea mise sur Robert Sánchez comme gardien numéro un, mais en coulisses, Penders est préparé à endosser un rôle plus important.