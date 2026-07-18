"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Mike Penders s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière. Le gardien belge rejoindra Chelsea cet été et devra convaincre face à Robert Sánchez.

En Belgique, beaucoup sont convaincus que Mike Penders a le talent pour devenir l'un des meilleurs gardiens du monde. Le Limbourgeois de 20 ans suit un parcours proche de celui de Thibaut Courtois. L'actuel portier du Real Madrid et des Diables Rouges avait lui aussi quitté Genk très jeune pour rejoindre Chelsea

Ils pensaient que Chelsea était fou

À l'époque, les Londoniens avaient déboursé 17 millions de livres pour Penders, alors qu'il n'avait pas disputé la moindre minute avec l'équipe première de Genk. Gilbert Roex, ancien entraîneur des gardiens à Genk, reconnaît que ce montant avait surpris.

"Honnêtement, on trouvait que c'était une somme complètement folle pour un gardien qui n'avait pas joué avec l'équipe première", confie-t-il à BBC Sport. "Mais Chelsea le suivait de très près depuis des années. Comme pour Courtois, ils ont vu son potentiel."

La saison dernière, Mike Penders a réalisé un prêt convaincant à Strasbourg, où il s'est imposé comme le gardien titulaire. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection belge pour la Coupe du monde. Il a retrouvé Thibaut Courtois, avec qui il a partagé les entraînements pendant toute la compétition.

Au-delà de ses qualités de gardien, sa personnalité et son professionnalisme ont été salués. Des atouts que beaucoup jugent indispensables pour atteindre le très haut niveau.

Une amélioration dans son jeu

Son jeu au pied était son principal point faible. "Quand Mike est arrivé à Genk à 13 ans, sa technique ballon au pied était faible", se souvient Roex. "Il était très grand et avait des difficultés de coordination. Mais j'ai rarement vu un joueur progresser aussi spectaculairement entre 13 et 18 ans."

Selon son ancien coach, cette évolution s'explique par une mentalité exceptionnelle. "Il travaillait incroyablement dur tous les jours et ne ressentait jamais la pression. Il lit très bien le jeu et comprend parfaitement quand il doit sortir ou relancer. C'est ce qui le rend si spécial."

Penders peut atteindre le niveau de Courtois

Roex voit de grandes similitudes avec Courtois, qu'il a contribué à former à Genk. "On a sorti beaucoup de bons gardiens, comme Koen Casteels, Nordin Jackers et Martin Van der Voordt. Mais Mike est, selon moi, celui qui a le potentiel d'atteindre le même niveau que Thibaut. Son calme se transmet à toute l'équipe, et pour un gardien, ça vaut de l'or."

Pour l'instant, Chelsea mise sur Robert Sánchez comme gardien numéro un, mais en coulisses, Penders est préparé à endosser un rôle plus important.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Chelsea
Mike Penders
Thibaut Courtois

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Raskin - Bojang - El Ouahdi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Raskin - Bojang - El Ouahdi

12:00
La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

12:00
Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

13:30
Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

13:00
Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

10:05
Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

11:34
Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

10:30
Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

08:30
OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

10:33
1
200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

08:00
1
Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

09:34
La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

08:45
Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

07:35
Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

07:00
Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

23:00
Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

22:30
La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Ndongala - Campbell - Just

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Ndongala - Campbell - Just

20:23
"J'avais les larmes aux yeux" : la clause qui a précipité le départ de Christian Burgess de l'Union

"J'avais les larmes aux yeux" : la clause qui a précipité le départ de Christian Burgess de l'Union

21:30
1
Théo Leoni méritait-il les Diables quand il était à Anderlecht ? "Si je continuais de la sorte..."

Théo Leoni méritait-il les Diables quand il était à Anderlecht ? "Si je continuais de la sorte..."

21:00
"Le début d'une nouvelle ère" : l'Antwerp officiellement racheté par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld !

"Le début d'une nouvelle ère" : l'Antwerp officiellement racheté par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld !

20:03
Officiel : six ans après, Dieumerci Ndongala fait son grand retour en Belgique

Officiel : six ans après, Dieumerci Ndongala fait son grand retour en Belgique

20:23
Une opération win-win ? Courtrai veut relancer une déception du Club de Bruges

Une opération win-win ? Courtrai veut relancer une déception du Club de Bruges

19:30
OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

18:30
Le tapis rouge (ou bleu) est prêt : Zinedine Zidane arrive à la tête de l'Équipe de France !

Le tapis rouge (ou bleu) est prêt : Zinedine Zidane arrive à la tête de l'Équipe de France !

19:01
Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

18:00
OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

17:30
🎥 "Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape" : Leandro Trossard fait ses adieux à Arsenal

🎥 "Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape" : Leandro Trossard fait ses adieux à Arsenal

17:00
LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : beaucoup de fumée autour du stade de la finale à New York

LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : beaucoup de fumée autour du stade de la finale à New York

16:30
OFFICIEL : un nouveau milieu de terrain débarque au Standard de Liège

OFFICIEL : un nouveau milieu de terrain débarque au Standard de Liège

15:10
Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

14:00
Il reste en Pro League : un ancien Diable éphémère refuse l'Arabie saoudite

Il reste en Pro League : un ancien Diable éphémère refuse l'Arabie saoudite

17/07
OFFICIEL : Edward Still accueille à La Louvière un joueur qu'il a connu à Anderlecht

OFFICIEL : Edward Still accueille à La Louvière un joueur qu'il a connu à Anderlecht

17/07
Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

17/07
4
OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

17/07
2
Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

17/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved