"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Alors que beaucoup voyaient les Bleus remporter le titre final, la France a finalement trébuché en demie face à une équipe d'Espagne bien meilleure. Nos voisins doivent désormais encore affronter l'Angleterre, dans une petite finale qui n'est pas des plus populaire.

Dans le camp français, il semble que bien peu se réjouissent à l'idée de disputer la petite finale contre l'Angleterre ce soir. C'est ce qu'a déclaré Ibrahima Konatié lors de la conférence de presse précédant le match. Les Bleus souhaitent toutefois offrir un adieu digne à leur sélectionneur Didier Deschamps.

"Dédé" quittera en effet son poste au terme de cette compétition, après plusieurs années à la tête de la sélection qu'il avait mené vers le titre final lors du Mondial en Russie.

Une victoire pour "la der' de Dédé"

La France et l’Angleterre ont perdu leurs demi-finales respectivement face à l’Espagne et à l’Argentine. Alors qu’en temps normal, une équipe prend directement l’avion pour rentrer chez elle après son élimination, ces deux nations doivent prolonger leur séjour et encore disputer un ultime match. Il s’agit de la petite finale, mais tout le monde n’en a pas vraiment envie.

"Personne ne voulait ce match, mais nous n’avons pas le choix", a déclaré Konaté en ouverture de la conférence de presse. "Nous voulons offrir un bel adieu à notre entraîneur. Nous lui sommes très reconnaissants et ferons tout pour remporter la médaille de bronze. Même si elle a plutôt l’air d’une médaille en chocolat", a ajouté le défenseur.

Lire aussi… Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant
Pour Didier Deschamps, il s’agit en effet de son dernier match en tant que sélectionneur. Il quittera ses fonctions après la Coupe du monde et sera très probablement remplacé par Zinedine Zidane : "Ni nous, ni l’Angleterre ne voulons disputer ce match, mais nous avons des obligations. Ce n’est en effet pas un match amical. Nous jouons tout de même pour quelque chose", a ajouté le sélectionneur français.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis France - Angleterre maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
France
Angleterre
Didier Deschamps

Plus de news

Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

22:50
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

22:31
Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

22:11
Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

22:31
"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

21:20
La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

21:38
"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

21:09
Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

20:55
Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

20:31
"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

20:16
Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

18:30
Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

18:00
Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

17:30
Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"

Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"

16:00
Du bon...et du beaucoup plus inquiétant : l'Union encaisse sept buts en amical

Du bon...et du beaucoup plus inquiétant : l'Union encaisse sept buts en amical

16:45
Un ancien Soulier d'Or a poussé Christian Burgess vers Gand : "C'est lui qui a envoyé le premier message"

Un ancien Soulier d'Or a poussé Christian Burgess vers Gand : "C'est lui qui a envoyé le premier message"

15:30
Officiel : un ancien d'Anderlecht rejoint par une vieille connaissance de Charleroi à Dubaï

Officiel : un ancien d'Anderlecht rejoint par une vieille connaissance de Charleroi à Dubaï

15:00
Moins de tension qu'à Anderlecht ? L'avertissement des supporters de l'Antwerp à Wouter Vandenhaute

Moins de tension qu'à Anderlecht ? L'avertissement des supporters de l'Antwerp à Wouter Vandenhaute

14:30
🎥 Rarissime et incompréhensible : un joueur belge exclu lors d'un amical en Angleterre

🎥 Rarissime et incompréhensible : un joueur belge exclu lors d'un amical en Angleterre

14:00
Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

13:30
2
Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

13:00
"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

12:30
La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

12:00
Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

11:34
OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

10:33
1
Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

10:30
Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

10:05
Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

09:34
La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

08:45
Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

08:30
200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

08:00
1
Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

07:35
Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

07:00
Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

17/07
Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

17/07
La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

17/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Finale
Espagne Espagne 19/07 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved