"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

Alors que beaucoup voyaient les Bleus remporter le titre final, la France a finalement trébuché en demie face à une équipe d'Espagne bien meilleure. Nos voisins doivent désormais encore affronter l'Angleterre, dans une petite finale qui n'est pas des plus populaire.

Dans le camp français, il semble que bien peu se réjouissent à l'idée de disputer la petite finale contre l'Angleterre ce soir. C'est ce qu'a déclaré Ibrahima Konatié lors de la conférence de presse précédant le match. Les Bleus souhaitent toutefois offrir un adieu digne à leur sélectionneur Didier Deschamps.

"Dédé" quittera en effet son poste au terme de cette compétition, après plusieurs années à la tête de la sélection qu'il avait mené vers le titre final lors du Mondial en Russie.

Une victoire pour "la der' de Dédé"

La France et l’Angleterre ont perdu leurs demi-finales respectivement face à l’Espagne et à l’Argentine. Alors qu’en temps normal, une équipe prend directement l’avion pour rentrer chez elle après son élimination, ces deux nations doivent prolonger leur séjour et encore disputer un ultime match. Il s’agit de la petite finale, mais tout le monde n’en a pas vraiment envie.

"Personne ne voulait ce match, mais nous n’avons pas le choix", a déclaré Konaté en ouverture de la conférence de presse. "Nous voulons offrir un bel adieu à notre entraîneur. Nous lui sommes très reconnaissants et ferons tout pour remporter la médaille de bronze. Même si elle a plutôt l’air d’une médaille en chocolat", a ajouté le défenseur.

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Pour Didier Deschamps, il s’agit en effet de son dernier match en tant que sélectionneur. Il quittera ses fonctions après la Coupe du monde et sera très probablement remplacé par Zinedine Zidane : "Ni nous, ni l’Angleterre ne voulons disputer ce match, mais nous avons des obligations. Ce n’est en effet pas un match amical. Nous jouons tout de même pour quelque chose", a ajouté le sélectionneur français.