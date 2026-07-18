Moins de tension qu'à Anderlecht ? L'avertissement des supporters de l'Antwerp à Wouter Vandenhaute

L'Antwerp est désormais entre les mains d'un consortium d'investisseurs anversois mené par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld. Les supporters anversois s'en réjouissent mais restent méfiants.

Une page se tourne au Bosuil, où la famille Gheysens a rendu les clés. Si la prise de pouvoir de Toby Alderweireld est unanimement saluée vu son staut d'idole du club, la venue de Wouter Vandenhaute s'accompagne de plus de scepticisme. Parce qu'il avait déclaré son amour pour Anderlecht...et que sa politique s'était conclue sous les 'Wouter Buiten' du Lotto Park.

A quoi doit-il s'attendre à Anvers ? Dominik Van Landeghem, président de la fédération des supporters, fait le point : "Nous sommes satisfaits, mais pas naïfs. Nous ne voulons pas céder notre club à quelqu'un d'autre comme un chèque en blanc. Personnellement, je reste quelque peu critique envers Vandenhaute, notamment à cause de l'épisode d'Anderlecht. À mon sens, on ne peut pas acheter un club sans s'y investir émotionnellement. Notre confiance doit donc être gagnée", prévient-il dans Het Nieuwsblad.

La nouvelle direction de l'Antwerp devra faire ses preuves

La situation aurait toutefois pu être pire : "Cependant, nous devrions nous réjouir que le club reste entre des mains belges, car on aurait tout aussi bien pu se retrouver entre des mains japonaises, chinoises ou arabes, comme Saint-Trond ou le Beerschot. Vandenhaute a donc toutes les chances de son côté, et j'espère qu'il a tiré les leçons de sa période à Anderlecht".

Les supporters attendent un pas en leur direction : "Il est crucial de connaître rapidement la vision de la nouvelle équipe dirigeante. Cela implique de nombreuses personnes, qui souhaitent sans doute toutes jouer leur rôle ; il faudra donc attendre et voir si cela fonctionne. J’espère néanmoins que nous pourrons nous réunir prochainement et définir un plan clair".



Le Bosuil se montre réaliste mais fera entendre sa voix si nécessaire : "Non, nous n’espérons pas retrouver la Ligue des Champions dans les prochaines années. L’essentiel est que le club reste financièrement stable. Cependant, cela ne doit pas se faire au détriment des supporters, comme ce fut le cas ces dernières années avec le prix exorbitant des billets. On ne peut guère espérer une baisse immédiate des prix, car tout est prêt pour la saison prochaine, mais nous devrons également aborder cette question".