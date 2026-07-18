Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

Après une saison compliquée mais qui s'est ponctuée par le maintien dans l'élite, la RAAL poursuit la préparation de la prochaine saison, lors de laquelle elle espère vivre une campagne bien plus fluide. Outre la préparation sur le terrain et ses amicaux, le noyau des Loups est également travaillé.

Dario Benavides quitte l’Easi Arena et rejoint le Dinamo Bucarest. Il rejoint ainsi la liste des départs où figurent Jordi Liongola (Sheffield Wednesday, Angleterre), Luka Hoedaert (Rochefort), Maxence Maisonneuve (Wisla Cracovie, Pologne), Raphaël Eyongo (retraite), Matthis Riou, Owen Maës et Thierno Diallo.

A ces départs, rajoutons également les fins de prêts de plusieurs Loups dont Majeed Ashimeru et Pape Moussa. Benavides poursuivra donc sa carrière du côté de la Roumanie, dans la capitale. Il était sous contrat avec les Loups jusqu’en juin 2028. L’Espagnol de 23 ans était arrivé de Séville l’été dernier.

"Nous sommes heureux d'annoncer le transfert de notre nouveau défenseur espagnol, en provenance du club belge de La Louvière. Darío évolue sur la droite et il a été formé au centre de formation de l'UD Almería et du FC Séville, club avec lequel il a fait ses débuts en Liga. Au cours de la saison qui vient de s'achever, Darío a disputé 23 matchs et délivré 2 passes décisives pour La Louvière en première division belge. Notre nouveau joueur a signé un contrat d'une durée de deux saisons, valable jusqu'au 30 juin 2028, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire", peut-on lire sur le communiqué du Dinamo Bucarest.