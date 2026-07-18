Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

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Photo: © photonews
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Beau Reus récompense sa très bonne saison à Beveren par un joli transfert. Comme attendu, le gardien néerlandais de 24 ans a rejoint Wouter Vrancken en Ecosse.

Scott Crabbé

Officiel : Beau Reus file en Ecosse

Contrairement à beaucoup de cadres de Beveren arrivant en fin de contrat après leur saison histoirque en D1B, Beau Reus n'a pas prolongé son contrat au Freethiel. Après quatre saisons comme titulaire dans le Pays de Waes, le Néerlandais a répondu favorablement à l'appel de Wouter Vrancken. Heart of Midlothian sera son nouveau port d'attache. Le vice-champion écossais (dépassé en tête du classement à la dernière minute par le Celtic) veut confirmer sa montée en puissance inspirée de celle de l'Union Saint-Gilloise dans les prochaines années. Avec déjà un deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sturm Graz la semaine prochaine.

Beau Reus semble sur le point de récompenser sa très bonne saison au SK Beveren par un joli transfert. Le gardien néerlandais de 24 ans n’a pas prolongé son contrat arrivant à échéance au Freethiel, mais il ne manque pas de prétendants. Son choix semble désormais arrêté.

Beau Reus est tout proche de s'engager avec Hearts. Le gardien néerlandais, qui a réalisé une bonne saison la saison dernière avec le SK Beveren, devrait poursuivre sa carrière en Écosse.

Il s'est imposé comme l'un des grands artisans de la montée de Beveren en Jupiler Pro League. Il s'est installé comme titulaire et a séduit par ses réflexes, sa qualité de relance au pied et sa régularité entre les poteaux. Il est devenu l'un des chouchous des supporters waaslandiens.

Beau Reus a choisi de ne pas prolonger

En fin de contrat, le portier a choisi de ne pas prolonger son aventure à Beveren. Libre de tout engagement, il souhaite franchir un cap dans sa carrière.

Des formations aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Italie ont manifesté leur intérêt. Le Werder Brême semblait tenir la corde il y a encore un mois, mais le dossier n'a finalement jamais été bouclé.

C’est finalement Hearts qui serait en pole position. Le club écossais, désormais entraîné par Wouter Vrancken, serait sur le point d’attirer le joueur, selon Voetbal International. La signature du gardien de 24 ans pourrait intervenir dans les prochains jours, mettant ainsi un terme à plusieurs semaines de spéculations sur son avenir. Beau Reus s’est déjà envolé pour l’Écosse afin de passer sa visite médicale.

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