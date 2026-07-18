Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Beau Reus récompense sa très bonne saison à Beveren par un joli transfert. Comme attendu, le gardien néerlandais de 24 ans a rejoint Wouter Vrancken en Ecosse.



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