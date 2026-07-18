Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

L'Espagne n'a pas connu une dernière ligne droite idéale avant la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine. Le champion d'Europe en titre a dû annuler son dernier entraînement en raison d'un violent orage à New York et dans le New Jersey.

L'équipe de Luis de la Fuente devait s'entraîner au Melanie Lane Training Ground, dans le New Jersey. La séance a d'abord été temporairement interrompue, mais il a ensuite été décidé de l'annuler complètement. En raison de la tempête et du risque de foudre, l'Espagne n'a pas été autorisée à s'entraîner à l'extérieur. C'est ce que rapporte la BBC.

Les joueurs espagnols se sont donc contentés d’un échauffement en salle. Ils n’ont pas pu faire grand-chose de plus. Pour une équipe qui disputera dimanche soir le match le plus important du tournoi, ce n’est évidemment pas l’idéal. Le dernier entraînement avant une finale sert normalement à peaufiner les derniers détails.

L’Espagne ne voudra toutefois pas s’en servir comme excuse. La Roja a jusqu’à présent fait forte impression lors de la Coupe du monde et s’est qualifiée mardi pour la finale en battant la France 2-0. Elle l’a fait avec maturité, sans avoir à déployer tout son meilleur football.

L'Argentine a quant à elle pu s'entraîner

Il est à noter que l'Argentine a tout de même pu entrer sur le terrain plus tard dans la journée. Les champions du monde se sont entraînés à Morristown, à environ huit kilomètres du lieu d'entraînement espagnol. Là aussi, la séance a été retardée par les conditions météorologiques, mais au bout de 45 minutes, Lionel Messi et ses coéquipiers ont tout de même pu commencer leur séance.

Cette différence risque de susciter une certaine frustration en Espagne, même si la décision relevait du protocole en cas de tempête. Aux États-Unis, les activités sportives en plein air doivent être suspendues dès que des éclairs ou une activité électrique sont détectés dans un rayon de huit miles. Ce n’est qu’après trente minutes sans nouvel éclair que les activités peuvent reprendre.



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Selon la fédération internationale de football, il n’y avait plus de créneaux horaires disponibles pour l’Espagne samedi. De la Fuente doit donc préparer son équipe pour la finale sans pouvoir effectuer un dernier entraînement sur le terrain.

Finale contre l’Argentine

Les conditions météorologiques au-dessus de New York et dans le New Jersey font l’actualité depuis plusieurs jours. Plus tôt cette semaine, une alerte sanitaire liée à la qualité de l’air avait également été émise en raison de la fumée provenant des feux de forêt au Canada.

Dimanche, tout tournera à nouveau autour du football. L’Espagne affrontera l’Argentine, tenante du titre, au New York New Jersey Stadium. L’Argentine s’est qualifiée pour la finale après un retour en fin de match contre l’Angleterre. L’Espagne y est parvenue après une victoire convaincante contre la France. Seule ce pépin vient donc entacher la préparation de la Roja, ce qui n'est pas l'idéal.