Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

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Ludovit Reis serait déjà sur le départ au Club de Bruges. Le milieu néerlandais n’est arrivé au stade Jan Breydel que l’été dernier, mais sa première saison chez les Blauw en Zwart n’a pas été une réussite. Le Club ne le retiendra pas si une offre sérieuse se présente.

Le fait que Reis soit autorisé à partir ne tombe pas de nulle part. Le Néerlandais de 26 ans n’apparaissait déjà pas sur la photo d’équipe du Club de Bruges, ce qui a immédiatement soulevé des questions. Il semble désormais clair qu’il n’est plus considéré comme une priorité dans les plans pour le milieu de terrain.

Le Club a pourtant recruté Reis pour 6 millions d’euros l'été dernier, en provenance d'Hambourg. Un investissement conséquent : le joueur avait fait forte impression en Allemagne et devait apporter à Bruges davantage de puissance, de volume de course et d’expérience.

Mais cela ne s’est jamais vraiment confirmé. Freiné par une blessure à l'épaule, Reis n'est plus jamais revenu dans l'équipe. Il n'a ainsi plus disputé la moindre minute en championnat depuis le mois de janvier et la défaite contre La Louvière. Un sacré désaveu pour un tel investissement.

Déjà revendu cet été ?

Selon Sacha Tavolieri, un retour à Hambourg fait partie des pistes. Le club allemand avait vendu Reis à contrecœur et se verrait bien le relancer. Reste à voir si cela débouchera rapidement sur une offre concrète.

Pour le Club de Bruges, l’enjeu est surtout de trouver une solution financièrement encore acceptable. La valeur marchande de Reis est estimée à 3 millions d’euros par Transfermarkt, alors que les Blauw-Zwart ont payé le double il y a un an. Une vente signifierait donc presque à coup sûr une moins-value, malgré un contrat jusqu'en 2029.

Et pourtant, la direction cherche à recruter au milieu. Après le retour d’Aleksandar Stankovic à l’Inter et la piste avortée menant à Yannik Engelhardt, le secteur doit être renforcé, d'autant que Raphael Onyedika pourrait également partir.

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