Un ancien Soulier d'Or a poussé Christian Burgess vers Gand : "C'est lui qui a envoyé le premier message"

Christian Burgess ets le nouveau capitaine de La Gantoise. Un signal fort pour un joueur tout juste débarqué. Mais les Buffalos voulaient à tout prix le roc de l'Union Saint-Gilloise. La satisfaction semble réciproque.

Lorsque les négociations ont commencé à se compliquer dans le courant du mois de mars, l'Union Saint-Gilloise savait qu'il fallait commencer à se faire à l'idée d'un départ de Christian Burgess. Comme pour Anthony Moris un an plus tôt, la direction n'a pas fait d'exception à sa grille contractuelle. Même pour le capitaine.

Mais voir Burgess s'engager dans un autre club belge en a tout de même surpris plus d'un. C'est finalement La Gantoise qui a raflé la mise. Le défenseur anglais avait pourtant reçu des offres de Turquie et même d'Angleterre, où il aurait pu revenir par la grande porte.

La petite famille a préféré rester en Belgique pour plus de stabilité, notamment en ce qui concerne la petite dernière, qui a sa place dans sa future école maternelle. "J'aurais pu diversifier mes opportunités et attendre un peu, mais Gand n'allait pas attendre indéfiniment. Et me retrouver sans club le 1er juillet, c'est une situation inédite pour moi. Il faut aussi gérer sa forme physique individuellement, ce qui n'est pas facile non plus", explique Burgess au Nieuwsblad.

Sven Kums comme premier intermédiaire

La Gantoise peut également se féliciter d'avoir rapidement bouclé le dossier : "Tout a commencé grâce à Sven Kums. Je le connaissais un peu, de par le terrain. Quand il a pris sa retraite de joueur, je lui ai envoyé un message. Il m'a ensuite invité plusieurs fois à sa galerie d'art – je n'y suis allé qu'après avoir signé ici. Il m'a envoyé le premier message en me demandant si je voulais venir".

Depuis sa retraite, Sven Kums est revenu à Gand, il s'occupe actuellement des jeunes du centre de formation. Mais peut également passer quelques coups de fil pour les besoins de l'équipe première en tant que responsable du recrutement.



Lire aussi… "J'avais les larmes aux yeux" : la clause qui a précipité le départ de Christian Burgess de l'Union›

Le courant passe bien avec Rik De Mil

De fil en aiguille, l'intérêt est devenu réciproque avec l'équipe qui aura bien ennuyé l'Union lors des derniers Playoffs (les deux 0-0 ont considérablement ralenti les Bruxellois dans leur course à la première place avec Bruges). "Le plus important a été d'avoir une très bonne conversation avec Rik De Mil, pour comprendre ses attentes. En tant qu'adversaire, il m'avait déjà paru très sympathique , et il s'est avéré que nous nous entendions bien".

En plus de Siebe Van der Heyden à sa gauche, Christian Brugess a également retrouvé un schéma tactique qu'il connaissait bien : "Pour le moment, nous jouons en 3-5-2, mais cela pourrait changer. Vous savez, avant l'Union, je n'avais jamais joué avec une défense à trois. Même à mes débuts à l'Union en deuxième division, nous jouions avec une défense à quatre, jusqu'à ce que le système change à cause des blessures, et finalement, ça a fonctionné". Que ce soit dans une défense à quatre ou à trois, comptez sur la nouvelle recrue pour mettre quelques tampons aux attaquants adverses.