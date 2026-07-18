Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"
Photo: © photonews
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Outre Victor Valdes au Standard, la Pro League a accueilli un autre champion du monde espagnol : Joan Capdevilla. Les deux hommes devaient se retrouver à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de la Roja contre l'Argentine. Mais l'ancien latéral du Lierse n'a pas pu faire le voyage.

Un champion du monde transféré Chaussée du Lisp : la Pro League pensait avoir tout vu, elle était tombé de sa chaise quand le Lierse avait annoncé le transfert de Joan Capdevila cinq ans après son sacre mondial avec la Roja. Le latéral avait beau être l'un des joueurs les plus sobres de l'équipe victorieuse des Pays-Bas en 2010 et n'avoir disputé que...quatre matchs lors de ses six mois en Belgique, il avait laissé transmis beaucoup de son expérience aux Lierrois.

Aujourd'hui retraité depuis neuf ans, Capdevila devait rejoindre ses illustres coéquipiers espagnols de 2010 pour assister à la première finale de Coupe du Monde de la Roja depuis lors. Mais il ne pourra finalement pas se rendre sur le sol américain.

La sécurité américaine intransigeante

"On vient de m'annoncer que je ne peux pas me rendre à la finale avec mes enfants car mon autorisation ESTA a été refusée", regrette-t-il la mort dans l'âme sur X. L'ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est une autorisation électronique permettant de voyager aux États-Unis sans visa.

L'ancien joueur du Deportivo La Coruña, de Villarreal et de l'Atlético Madrid est désespéré : "Quelqu'un peut-il m'aider ? Vous n'imaginez pas à quel point je suis impatient d'être en Amérique avec tous mes coéquipiers de 2010 et d'encourager l'Espagne avec cette équipe. Je n'arrive pas à croire qu'on me refuse l'entrée aux États-Unis et que je doive rater un tel moment avec mes enfants, qui adorent le football".

Depuis son post, Capdevila est passé en direct sur plusieurs chaînes de télévision. "L'ESTA m'a été refusé parce que j'ai joué il y a dix ans lors d'un match en Iran", déplore-t-il sur El Partidazo de COPE.

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